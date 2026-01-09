Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Santos vs Necaxa? EN VIVO

Terminó la espera, cierran filas, encienden motores y arranca la Liga MX. El Clausura 2026 y preámbulo a la Copa del Mundo 2026 arranca el próximo 9 de enero con la Jornada 1, la cual tendrá de arranque un emocionante encuentro entre el Santos Laguna y los Rayos del Necaxa.

Equipo de Necaxa | IMAGO7

¿Cómo llega Santos?

El renovado equipo de la comarca llega a la Jornada 1 como local, recibiendo en el TSM su primera gran prueba luego del fracaso que fueron sus últimos torneos en Liga MX, pero ahora con un nuevo equipo.

En el Apertura 2025, el equipo del Territorio Santos sumó un nuevo torneo dejando mucho que desear, ya que el conjunto verdiblanco sumó 20 puntos, quedando en el lugar 11 de la tabla general y quedándose fuera del Pay-In.

Jornada 16 | IMAGO7

¿Cómo llega Necaxa?

Los Rayos no llegan tan diferente a Santos, pues el equipo de Aguascalientes también se encuentra en un proceso de reconstrucción, esto con el fin de volver a ser protagonista del torneo.

En el torneo anterior, los Rayos de en ese entonces, Fernando Gago, no lograron jerarquizar el proyecto deseado y quedaron fuera de puestos de Play-In, esto tras obtener 17 puntos en todo el torneo.

Apertura 2025 | AP

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

Rayos y Santos cuentan con un amplio historial de duelos en el balompié nacional, con la balanza inclinada hacia el equipo de Necaxa. La última vez que estos equipos compartieron el terreno de juego, fue en el duelo de Jornada 16, el cual terminó con un marcador de 4-1 a favor del conjunto de Aguascalientes.

Previo al arranque de la Liga MX, la estadística marca un total de cuatro victorias para Necaxa contra sólo una de Santos en los últimos cinco enfrentamientos oficiales, mostrando una superioridad en los últimos torneos para los Rayos.