Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Chivas vs Pachuca del Clausura 2026?

El Guadalajara llega a este compromiso con una racha positiva frente a los Tuzos de Pachuca. El Rebaño suma siete partidos sin conocer la derrota ante este rival. Este registro incluye cuatro victorias y tres empates recientes.

Último encuentro | IMAGO7

Así llegan Chivas y Pachuca

La hegemonía rojiblanca es clara desde hace un par de años. La última vez que el cuadro de Hidalgo venció a Chivas fue en 2022. Aquel encuentro ocurrió un 16 de enero. Desde entonces, el equipo de Jalisco domina los enfrentamientos directos con autoridad.

El ataque del Rebaño Sagrado luce renovado para este Clausura 2026. La directiva concretó los fichajes de Ángel Sepúlveda y el joven Brian Gutiérrez. Además, destaca el regreso de Ricardo Marín para fortalecer la delantera del plantel.

La inversión económica sitúa al club en una posición de privilegio. Actualmente, la plantilla tapatía es la quinta más costosa de toda la Liga MX. El valor del equipo se estima en 80 millones de dólares. Esta cifra refleja la ambición de la institución por volver a los títulos.

Sin embargo, el equipo presenta bajas de peso para esta nueva campaña. Jugadores referentes como Javier Hernández e Isaac Brizuela terminaron su etapa en el club. También salieron futbolistas que eran habituales en el esquema, como Cade Cowell y Alan Mozo. La afición espera ver cómo impactan estas ausencias en el campo de juego.

En partido | IMAGO7

El esquema táctico deberá ajustarse sin la presencia de sus laterales titulares previos. Las salidas de Mozo y Cowell obligan a buscar nuevas variantes por las bandas. El cuerpo técnico confía en que los refuerzos cubran los huecos con rapidez.

Pachuca intentará romper la sequía de triunfos ante un rival que le complica. El equipo hidalguense no anota con facilidad cuando enfrenta a la zaga del Guadalajara.

¿Cuándo y dónde ver Chivas vs Pachuca?

Fecha: Sábado 10 de enero

Sábado 10 de enero Hora: 17:07 horas del centro de México

17:07 horas del centro de México Lugar: Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara Transmisión: Amazon Prime