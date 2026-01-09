Roberto Meraz deja Mazatlán FC y es nuevo jugador del Atlético de San Luis

El Club Atlético de San Luis anunció de manera oficial la incorporación de Roberto Meraz como nuevo refuerzo del conjunto potosino de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, fortaleciendo así su plantel rumbo a la próxima competencia.

El mediocampista mexicano, de 26 años de edad, llega al Atlético de San Luis con la misión de reforzar la zona media del campo, una de las áreas clave en el esquema del equipo para el próximo torneo. Su llegada responde a la búsqueda de mayor equilibrio y solidez en el funcionamiento colectivo.

Meraz deja Mazatlán para jugar con San Luis | MEXSPORT

Originario de Culiacán, Sinaloa, Roberto Meraz se desempeña principalmente como contención, posición en la que ha destacado por su intensidad, capacidad de recuperación de balón y orden táctico, cualidades que le han permitido consolidarse en el máximo circuito del fútbol mexicano.

La formación y el debut profesional de Meraz se dieron con Monarcas Morelia, institución en la que inició su carrera en la Liga MX y comenzó a forjar su perfil como mediocampista de corte defensivo, ganando experiencia desde temprana edad.

Posteriormente, el jugador sinaloense formó parte de Mazatlán FC, equipo con el que vivió una etapa importante dentro de su trayectoria profesional, convirtiéndose en un elemento recurrente en el medio campo del conjunto cañonero.

Durante su paso por Mazatlán, Roberto Meraz acumuló más de 120 partidos oficiales y registró seis anotaciones, números que reflejan su regularidad, compromiso y aportación dentro del terreno de juego a lo largo de varias temporadas.

Con su llegada al Atlético de San Luis, Meraz aportará experiencia en la Liga MX, así como equilibrio y solidez defensiva, cualidades que el cuerpo técnico considera fundamentales para afrontar los retos del Torneo Clausura 2026.

A su arribo al conjunto potosino, el mediocampista expresó su compromiso y disposición para trabajar al máximo, con el objetivo de cumplir las metas trazadas junto al plantel y contribuir al crecimiento deportivo del club en la próxima campaña.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.