VIDEO: Diputada sufre atentado con explosivo; acusan violencia política

La violencia política escaló en Honduras. La diputada Gladis Aurora, integrante del opositor Partido Nacional, fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo cuando se encontraba en los alrededores del Congreso Nacional. El ataque, que ocurrió el pasado jueves en medio de una jornada tensa, ha encendido las alarmas de seguridad en todo el recinto legislativo.

Según reportes oficiales, la legisladora sufrió heridas en la cabeza y cuello, y fue trasladada de inmediato a un hospital donde se reporta estable, aunque con problemas auditivos. Las primeras investigaciones apuntan a que el objeto explosivo fue lanzado desde las antiguas oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La diputada estaba en el Congreso de Honduras cuando fue atacada / Redes Sociales

“Este hecho constituye una agresión directa contra una mujer investida de autoridad, contra la institucionalidad democrática y contra la convivencia pacífica del país. La violencia política es inadmisible y no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia”, denunció el Partido Nacional de Honduras en un comunicado.

Acusan a partido oficial de fomentar la violencia

El Partido Nacional responsabilizó al partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) por "promover y alentar" los actos violentos. En su posicionamiento oficial, exigieron una “investigación exhaustiva” para dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado.

La explosión solo le causó daños leves en el cuello / Redes Sociales

“Pedimos a las autoridades que garanticen la seguridad plena en todos los recintos del Estado, protejan la integridad de los funcionarios y aseguren una transición pacífica, respetuosa del orden constitucional”, señalaron.

Sospechosos identificados y recompensa en marcha

La Policía Nacional de Honduras difundió imágenes de dos sospechosos y ofreció una recompensa de hasta 30,000 lempiras por información que lleve a su captura.

El ataque ocurrió poco antes de una sesión extraordinaria convocada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, en medio de protestas de simpatizantes de LIBRE, quienes exigen un recuento “voto por voto” de las actas electorales del pasado 30 de noviembre.

Los hechos quedaron registrados en video / Redes Sociales

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se encontraba en el lugar del ataque y aprovechó para lanzar un mensaje contundente: No pueden permitir que Libertad y Refundación quiera llevarse y secuestrar las urnas para realizar un conteo voto por voto en el Congreso que es totalmente ilegal”, expresó en video. “El pueblo ya ha decidido que Nasry Asfura es el presidente”.

Presidente electo condena el ataque

El propio presidente electo de Honduras también condenó los hechos: “Este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo en Honduras. Hay una elección clara, un nuevo presidente y un nuevo Congreso, y todos debemos respetar la ley y trabajar en paz”, declaró según el diario Tiempo.

Gladis Aurora fue atendida de inmediato y llevada al hospital / Redes Sociales

La situación se mantiene tensa en Tegucigalpa. Mientras la diputada herida continúa en observación médica, los llamados a frenar la violencia política y respetar el proceso democrático se multiplican.