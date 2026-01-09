Filtran VIDEO del momento exacto de la explosión en edificio de Paseos de Taxqueña

Se dio a conocer el video del momento exacto en el que se registró una explosión por acumulación de gas en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, donde se observa cómo vidrios e infraestructura se desprenden y estuvieron a punto de caerle encima a dos jóvenes y a un perro.

La explosión fue en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña/X: @guerrerochipres

La explosión ocurrió la mañana de este viernes

Fue pasadas las 9:00 de la mañana de este viernes 9 de enero cuando, en el edificio marcado con el número 305, ubicado en el cruce de las calles Cipreses y Naranjo, el departamento 21 explotó por una aparente fuga de gas LP en un cilindro.

La detonación generó una fuerte onda expansiva que afectó no solo a los demás departamentos del inmueble, sino también a al menos 10 edificios aledaños.

La onda expansiva alcanzó a unos 10 edificios aledaños/X: @guerrerochipres

Cinco personas lesionadas y daños severos

El saldo del siniestro fue de cinco personas lesionadas, de las cuales dos tuvieron que ser trasladadas a un hospital. Una de ellas presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Además, se registraron cuantiosos daños materiales, principalmente por la ruptura de vidrios, objetos y estructuras de herrería dentro de los departamentos.

Evacúan a miles de vecinos por riesgo estructural

Debido al riesgo que representó la explosión por acumulación de gas, alrededor de 2 mil personas de la colonia Paseos de Taxqueña fueron evacuadas.

Las autoridades informaron que existen daños estructurales graves, principalmente en columnas y trabes, lo que mantiene el área bajo vigilancia y evaluación.

Hay daños estructurales importantes en varios edificios/X: @Alcaldia_Coy

El video del C5 muestra el momento exacto

En medio del drama y la angustia que vivieron los vecinos, en redes sociales comenzó a circular un video captado por cámaras del C5, donde se observa el instante preciso de la explosión.

El clip fue difundido desde la cuenta de Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5, y muestra cómo la detonación provoca que vidrios, estructuras de cemento y fierro salgan proyectados hacia la banqueta, no solo del edificio afectado, sino de varios inmuebles cercanos.

Autoridades tuvieron que desalojar a unas 2 mil personas/X: @Gposiadeoficial

Dos jóvenes y un perro lograron escapar

En las imágenes se aprecia a dos jóvenes —una mujer y un hombre— caminando por la banqueta, a solo unos metros del edificio, cuando de pronto escuchan el estruendo y salen corriendo para ponerse a salvo.

En la escena también se observa a un perro de color gris, que igualmente huye del lugar tras la explosión.

Llegan policías y cuerpos de emergencia

Tras el estallido, vecinos comenzaron a salir de sus casas para tratar de entender lo ocurrido, mientras una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribó al sitio.

Minutos después llegaron cuerpos de emergencia, quienes auxiliaron a las personas lesionadas y acordonaron la zona.

Usuarios analizan la explosión en redes

“Muy interesante ver que las ventanas de los departamentos vecinos se rompan ‘para afuera’; esto es porque la onda de choque (shock wave) del departamento donde hubo la explosión creó un vacío. Esta onda debió ‘pegar’ contra las edificaciones localizadas al frente”, escribió un usuario en redes sociales.