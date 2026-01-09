VIDEOS: Explosión por gas sacude Paseos de Taxqueña: hay 5 edificios afectados y heridos graves

Una fuerte explosión por acumulación de gas sacudió esta mañana la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán de la CDMX, dejando al menos cinco edificios afectados y un saldo preliminar de cuatro personas lesionadas, dos de ellas trasladadas a hospitales por la gravedad de sus heridas.

El siniestro ocurrió en el tercer nivel de un edificio ubicado en el cruce de las calles Cipreses y Naranjos, en una zona residencial. La onda expansiva fue tan potente que rompió cristales de al menos cuatro inmuebles cercanos, obligando a desalojar dos de ellos de forma preventiva.

Las autoridades atendieron a los vecinos heridos / FB: @PoliciaCDMX

“Los pisos 1, 2, 3 y 4 del citado condominio de la avenida Paseos de los Cipreses quedaron con afectaciones graves, por lo que el inmueble permanece evacuado en su totalidad”, confirmaron autoridades.

“Zona acordonada y revisión estructural en proceso”

De inmediato se activaron los protocolos de emergencia. Al sitio llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), ambulancias y efectivos de seguridad.

“En el lugar se encuentran equipos de atención de emergencias, quienes están trabajando en el lugar”, informó la titular de la SGIRPC, Urzúa Venegas, a través de canales oficiales.

La explosión fue tan fuerte que destruyó parte de un tercer piso / Especial

La alcaldía Coyoacán, a través de su cuenta oficial, detalló que el equipo de Escudo Coyoacán y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) ya se encuentra atendiendo la emergencia.

“La explosión se originó por acumulación de gas en un departamento, lo que provocó daños diversos en cinco edificios. Uno de ellos, con daños graves”, confirmó Protección Civil de Coyoacán.

Al menos cinco edificios se reportan como dañados / Redes Sociales

“Hay dos heridos”: confirma el alcalde

El alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, publicó en sus redes sociales que hay dos personas lesionadas confirmadas por ahora, y que están siendo atendidas por los servicios de emergencia.

“Las autoridades y servicios de emergencia ya se encuentran atendiéndolos en el lugar de los hechos”, aseguró el edil.

Los equipos de emergencia revisan que no vuelva a originar otra explosión / Redes Sociales

La zona permanece acordonada mientras se lleva a cabo una revisión estructural del edificio afectado para descartar riesgos mayores. El número total de heridos podría aumentar en las próximas horas, conforme avancen las labores de inspección.