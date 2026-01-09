La reacción de Chucky Lozano tras enterarse que no seguiría en San Diego FC

Hirving “Chucky” Lozano busca un nuevo equipo tras darse a conocer que no entra en planes en San Diego FC, al respecto Mikey Varas, director técnico del equipo, reveló cómo tomó la noticia el atacante mexicano.

En primera instancia el estratega aseguró que simplemente aceptó la situación de la manera más profesional: "Lo que te puedo decir, porque no vale la pena entrar en detalles tan largos, es que esta fue una decisión que se tomó por un análisis de todo el año.”

Chucky Lozano l sandiegofc

“Esto no fue algo que pasó por una sola cosa o al final del año. Fueron muchas cosas que analizamos para decir que no encajamos juntos”, resaltó Mikey Varas ante los medios de comunicación tras esta baja a unos meses del Mundial 2026.

Varas fue directo al grano tras este capítulo entre equipo y jugador: "No es para juzgar a nadie, ni a nosotros como club ni a él como persona o como jugador. Simplemente no fue un buen fit y lo mejor es que nosotros seguimos. Es todo".

MLS vs Liga MX l sandiegofc

¿Cómo se dio su salida?

Durante una conferencia de prensa, el director deportivo del equipo de la MLS, sorprendió a los presentes anunciando que el jugador mexicano de 30 años ya no entra en los planes a largo plazo del club.

“Hemos tenido muchas conversaciones con Hirving y sus representantes durante el parón de temporadas, también la temporada pasada. Les hemos comunicado que no será parte de nuestro plan deportivo de ahora en adelante” declaró Tyler.

Lozano l sandiegofc

¿Qué derivó su salida?

Ante la noticia y pese a que se dijo que se dio en los mejores términos, todo parece indicar que la gota que derramó el vaso terminó siendo el altercado que hubo entre el futbolista y el entrenador en el inicio de los playoffs.

“No fue una decisión que tomamos a la ligera, fue algo que conversamos con los dueños, los líderes, Mikey y yo. Lo hemos comunicado al resto del equipo. Trabajaremos en encontrar la mejor solución de salida. Creemos que una venta es lo mejor para ambas partes”, añadió.

