Christina Aguilera anuncia concierto en CDMX 2026: fecha, lugar y boletos

Después de años de espera, la diva está de vuelta. Christina Aguilera regresa a México con un concierto en solitario que promete ser uno de los shows más esperados del 2026.

Tras encender al Tecate Emblema en 2024 y regalar un concierto gratuito en la Feria de San Marcos, Xtina se prepara para hacer vibrar el Palacio de los Deportes.

Xtina dará un repaso por todos sus éxitos en México / FB: @christinaaguilera

El regreso de la estrella estadounidense ha desatado la euforia entre sus fans, quienes recuerdan su visita a Xochimilco en 2025, donde se paseó en trajinera, convivió con mariachis y disfrutó de nuestra gastronomía. Pero esta vez no viene de vacaciones: viene a cantarlo todo.

El Palacio de los Deportes será la sede para su show / Especial

¿Cuándo y dónde será el concierto?

Christina Aguilera se presentará en la Ciudad de México el 17 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes, un recinto que ha albergado a grandes estrellas internacionales y que ahora recibirá nuevamente a una de las voces más poderosas del pop.

La preventa para el concierto arranca este 15 de enero / FB: @christinaaguilera

Preventa y venta general

A preparar la cartera, porque la venta de boletos ya tiene fechas confirmadas:

Venta Beyond : 13 de enero, 9:00 hrs.

Preventa Priority : 14 de enero, 9:00 hrs.

Preventa Banamex : 15 de enero, 11:00 hrs.

Venta general: 16 de enero, 11:00 hrs.

Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

Este concierto será la oportunidad perfecta para revivir clásicos como Fighter, Beautiful o Genie in a Bottle, además de disfrutar de sus producciones más recientes. Xtina viene con todo.

Christina Aguilera regresa a México luego de dos años de ausencia / FB: @christinaaguilera