¿Bad Bunny regresa a México? El rumor cada vez está más fuerte

La euforia por Bad Bunny en México todavía no termina y ya comenzaron a circular rumores sobre su posible regreso. Luego de haber reventado con ocho conciertos consecutivos en la Ciudad de México durante diciembre de 2025 como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour, el conejo malo podría volver con nuevas fechas.

Hasta el momento no hay nada confirmado, pero el fandom está encendido. Y no es para menos: el reguetonero convirtió a la capital del país en un imán de turismo musical. Fans de todos lados viajaron para verlo y muchos se quedaron con las ganas de conseguir boletos. Eso encendió la esperanza de un nuevo round de conciertos.

El fandom no pierde la esperanza de más conciertos / Especial

¿Qué otras ciudades visitaría?

El éxito masivo de sus fechas en CDMX y la altísima demanda de entradas alimentaron la idea de que Bad Bunny podría regresar en 2026. Se dice que podría hacerlo a lo grande: con un show especial en el Estadio Azteca o como el cierre de su gira mundial.

Pero hay que dejarlo claro: estas teorías no han sido confirmadas por el equipo del artista ni por las promotoras.

Hasta el momento no hay nada confirmado oficialmente / Especial

Además de la capital, Monterrey y Guadalajara se perfilan como opciones para el posible regreso del boricua. ¿La razón? Grandes recintos, infraestructura de primer nivel y fans que lo siguen con todo. Sin embargo, como dicen por ahí, “hasta no ver, no creer”. Todo sigue siendo especulación.

Lo que sí está confirmado

Lo que sí es un hecho es que Bad Bunny ofreció ocho conciertos completamente agotados en la Ciudad de México, como parte de su gira mundial 2025-2026. En esas fechas, además, compartió el escenario con grandes nombres del género como Feid, Natanael Cano y J Balvin.

La gira todavía no termina y continuará por Sudamérica, Europa y Asia. Pero de México, por ahora, no se ha dicho más.

Es un hecho que el fenómeno Bad Bunny deja ganancias millonarias / Especial

¿Hay esperanza?

Mientras los rumores corren, los fans deben estar al tiro con los canales oficiales del artista, plataformas de boletos y recintos importantes. Son ellos los primeros en soltar la sopa cuando algo se cuece.

Por ahora, la CDMX ya tiene un lugar histórico en la carrera de Bad Bunny, y su posible regreso es un deseo que sigue latiendo fuerte entre sus seguidores mexicanos.

Solamente queda esperar a que los rumores se hagan realidad / Redes Sociales