VIDEO: Mono araña ingresa a una tienda en Chiapas y muerde a una mujer

Una mujer que atendía una tienda de abarrotes resultó lesionada tras ser atacada por un mono araña que ingresó al establecimiento este jueves en Comitán, Chiapas, informaron autoridades locales. El hecho quedó registrado en video por cámaras de seguridad y ha despertado alerta tanto entre vecinos como entre dependencias de salud.

iStock

¿Cómo ocurrió el ataque del mono araña en la tienda?

De acuerdo con los reportes y las imágenes que circulan en redes sociales, el primate, que presuntamente era mantenido como animal de compañía, cruzó la calle tras saltar sobre el cofre de un vehículo y entró al comercio de forma repentina. Una vez dentro, el mono araña agredió a la comerciante y le provocó un desgarre en el brazo, lesión que requirió atención médica especializada.

El momento en que el animal cruza la calle y se adentra al negocio fue captado por cámaras de seguridad. / Captura de imagen

Durante el altercado, una menor que se encontraba en el lugar estuvo a punto de resultar lesionada, pero logró salir sin sufrir heridas directas. El animal también causó pánico entre los presentes antes de salir del establecimiento.

iStock

Respuesta de autoridades y atención médica

Personal de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria número III acudió al sitio para atender a la mujer afectada por la mordedura del mono araña. Las autoridades sanitarias activaron el protocolo de vigilancia epidemiológica y comenzaron el esquema de vacunación antirrábica humana como medida preventiva, según informaron fuentes oficiales de salud.

Expertos han reiterado que la fauna silvestre no debe mantenerse como mascota, ya que el contacto cercano con estos animales representa riesgos tanto para la salud humana como para la integridad de los propios ejemplares.

La comerciante queda sorprendida y lesionada tras la agresión del primate dentro del establecimiento. / Captura de imagen

Reacción de vecinos y posible responsabilidad

Tras el incidente, la presunta dueña del mono ingresó brevemente a la tienda y aseguró que resguardaría al animal, aunque, según testimonios, no regresó al lugar para hacerse responsable del suceso. Vecinos de la colonia exigieron a las autoridades municipales abrir una investigación sobre la tenencia del primate o verificar si se contaba con permisos para mantenerlo.