Mikel Arriola tras la implementación del Fuera de Lugar semiautomático: "Mejoramos la forma de vivir el futbol"

La LIGA BBVA MX inició una nueva era en el arbitraje con la implementación de la tecnología semiautomática del fuera de lugar, una herramienta diseñada para acabar con la polémica y fortalecer la credibilidad del futbol mexicano. El objetivo es claro: que las decisiones sean más justas, más rápidas y, sobre todo, más transparentes.

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, fue contundente al explicar el fondo de esta transformación.

Arriola habló sobre la nueva tecnología | MEXSPORT

“Teníamos una necesidad clara y urgente, hacer las decisiones de fuera de lugar más justas, más rápidas y transparentes”, declaró.

Para Arriola, este cambio no solo impacta al arbitraje, sino también a la percepción de los aficionados. “Estamos dando un paso decisivo que nos permitirá avanzar hacia un futbol más moderno y confiable”, aseguró.

Arriola habló sobre la nueva tecnología | MEXSPORT

Desde el plano tecnológico, Sean Conroy, EVP de Genius Sports, explicó que el sistema contará con 28 cámaras instaladas en cada estadio, capaces de generar una enorme cantidad de datos en 3D.

“Ese sistema producirá una salida de datos masivos que nos permitirá ejecutar una creación completa mediante una copia digital y automatizar por completo la decisión del fuera de juego”, detalló.

Arriola habló sobre la nueva tecnología | MEXSPORT

Por su parte, Horacio Elizondo, Director Técnico de la Comisión de Árbitros, remarcó el impacto que tendrá en el desempeño arbitral.

“Esta tecnología nos permite estar en el TOP de las mejores ligas del mundo como la Premier League. Con la implementación del SAOT, el proceso de revisión se vuelve mucho más ágil y preciso”.

Finalmente, Mikel Arriola reafirmó el alcance histórico de esta decisión al señalar que “México se convierte en el primer país del continente en adoptar la mejora del arbitraje y mejora la forma de vivir el futbol en nuestro país”, argumentó.