Bruno Marioni acepta que no quiere limar asperezas con La Volpe: "No me interesa"

El exdelantero argentino, Bruno Marioni, reveló detalles de cómo se dio su roce con Ricardo La Volpe antes de su salida del Atlas.

El excampeón con Pumas aseguró que él le solicitó a La Volpe que le avisara con anticipación en dado caso de que ya no entrara en planes, cosa que según Bruno, nunca pasó así.

"Yo salgo de vacaciones, me voy a Argentina, y le digo a Ricardo: 'Lo único que te pido, si me vas a limpiar, avísame con tiempo, tengo tres hijas, tengo que cambiarlas de colegio, buscar casa, ya estoy grande'", dijo Marioni en entrevista en El Podcast de Chema Garrido.

Tras esta petición, Bruno comentó que La Volpe le dijo que aún tenía meses de contrato con los rojinegros: "Vos tienes contrato seis meses, más no, sos el capitán del equipo", dando a entender que Ricardo no sería removido del equipo.

Después, Marioni afirmó que recibió una llamada de un directivo de Atlas donde le comentaron que Ricardo no lo iba a tener en cuenta para el siguiente torneo. Fue ahí el enojo de Bruno con el estratega argentino.

Asimismo, el exatacante del Atlas confirmó que a pesar de los años que han pasado de esa situación no quiere arreglar ese tema.

"No me interesa, no me interesa", comentó Marioni.

