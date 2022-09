Ricardo La Volpe sobre su paso por América: 'Debí haber renunciado'

Ricardo Antonio La Volpe llegó como bombero al América en el 2016 tras los malos resultados de Ignacio Ambriz, en su paso por Coapa, el ‘Bigotón’ logró ‘enderezar’ el barco azulcrema al grado de llevar al equipo hasta la final, misma que perdió ante Tigres, después de participar en el Mundial de Clubes.

Tras ese buen semestre, La Volpe quería refuerzos, pues había echado mano de la cantera que hizo que aparecieran en el mapa nombres como Edson Álvarez y Diego Lainez, pero la directiva le negó al ‘Bigotón’ la compra de jugadores, situación que hoy hace arrepentir al estratega por no renunciar en ese momento, pues meses más tarde lo echaron del equipo para traer a Miguel Herrera.

“Las últimas experiencias en las últimas dos veces me tenía que haber ido y no me fui, por haberme creído que soy mago. En la primera, como soy La Volpe, no dijeron que solo perdí un juego con América contra Real Madrid. Perdí la final con Tigres por penales. Termina el campeonato y dije que necesitaba dos volantes para generar dos Sambueza más, porque yo hablé con él en Japón que iba a jugar de cinco.

“Ni me trajeron al ocho ni al 10. ¿Qué tuve que haber hecho? Decir gracias e irme. Después me dio más bronca, no por Herrera, porque soy amigo de él, lo conozco, fue jugador mío, pero qué casualidad que llega él y le trajeron nueve jugadores”, expresó el ‘Bigotón’ en entrevista con TUDN.

Además, aprovechó para decir que la opinión pública ha sido injusta con él y no le reconocieron el trabajo.

“Hay veces que piensas, ¿qué va a decir la prensa? que estoy loco, que llego a una final y me voy; tenía que declarar en contra de una institución muy grande y te quedas. Pasan las cosas como tiene que pasar”, finalizó.

