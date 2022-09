Agustín Marchesín: 'Me costó años aceptar mi salida del América'

Agustín Marchesín, aquel portero que juró no vestir los colores azulcremas y que se terminó convirtiendo en uno de los favoritos del americanismo, habló en entrevista para LaLiga y expresó una vez más el enorme cariño que siente hacia la institución de Coapa.

"Llegar al América fue un sueño hecho realidad por lo que representa a nivel nacional en México e internacional en el mundo, porque es un club muy grande y uno conoce al América desde adentro con la magnitud que tiene. Es imposible describir con palabras lo que representa realmente", expresó el argentino.

El ahora portero del Celta de Vigo comentó que no le fue fácil asimilar su salida de las Águilas cuando llegó al Porto de la Liga NoS en Portugal, que le fue muy difícil aceptar que ya no era parte del club de la Liga MX, pero que, al final, lo fue asimilando de a poco.

"Salí llorando de América porque realmente me costó muchísimo, porque fue una decisión que fue más familiar por llamarlo de alguna manera porque yo no quería saber nada ni irme de ahí... Me costó mucho salir de ahí, inclusive creo que me costó años aceptar que me fui", finalizó el exaquero azulcrema.

Esta temporada, que se rumoraba sobre su retorno a México, ha sido el arquero titular del Celta de Vigo jugando los seis encuentros que lleva LaLiga, en esos partidos ha recibido 13 tantos y su equipo ocupa el treaceavo lugar de la tabla general.

