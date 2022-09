Gansito Padilla afirmó sentirse identificado con Henry: 'Me comparo con él, es un gran delantero'

Aarón Padilla dijo sentirse identificado con Henry Martín, pues cree que el yucateco tiene cualidades similares a las suyas cuando era futbolista profesional, como el no dar balones por perdidos y tener siempre el arco en la mente.

"Me comparo con él (Henry) en el aspecto de que es un tipo que no da muchas pelotas por perdidas, que es oportunista, que tiene el arco en la mente y también no es egoísta, porque cuando tiene para pasar, lo hace. Por ese lado me asemejo un poquito a él, es un gran delantero y pasa por buen momento y le viene muy bien al América’’, declaró Padilla en entrevista con RÉCORD.

Sin embargo, El 'Gansito' señaló que la 'Bomba' llegó con más cartel al América y ha tenido mayores oportunidades de las que él tuvo en su momento.

"A lo mejor yo llegué con menos cartel que él y ha tenido mucho más tiempo de adaptación y hoy lo está viendo reflejado con goles, pero ya lleva muchísimo tiempo en el equipo y creo que esta temporada ha sido redonda para él por todas esas oportunidades que se le han dado. Ya hubiera querido yo en su momento tener esos minutos, esos años, porque llegó hace mucho’’, comentó.

Pese a que atraviesa su mejor torneo en cuanto a goles se refiere, Martín no ha logrado ganarse del todo a la afición americanista, por lo que Padilla cree que deberá redondear su magnífica campaña con un título para consagrarse como un histórico de esta institución.

"Creo que Henry podrá meter goles en la temporada, podrá andar bien, pero lo tiene que redondear con sus compañeros y con su equipo con un campeonato para que la afición lo pueda llegar a arropar y consolidar dentro de sus favoritos. Henry está en ese camino, ojalá corone su buen momento con un campeonato y ahí va a cambiar la historia para él y para la afición’’, sentenció

