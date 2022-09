América: Busca emular o superar la marca goleadora en Fase Regular de las Águilas del CL2005

América buscará cerrar con broche de oro la Fase Regular del Torneo Apertura 2022 ante el Puebla, duelo en el que además de intentar asegurar el liderato tienen la posibilidad de conseguir una marca histórica y convertirse en la plantilla de las Águilas más goleadora en torneos cortos.

El conjunto de Coapa ha vivido una Fase Regular de ensueño, pues marchan como líderes del torneo, siendo la mejor ofensiva con 36 tantos, por lo que están a dos y tres goles respectivamente de emular o superar al América del Clausura 2005, dirigido por Mario Carrillo, equipo que a lo largo de 17 fechas anotó 38 tantos y que terminó Campeón de Liga y Campeón de Campeones.

Henry Martín, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Alejandro Zendejas son los encargados de haber convertido la mayor cantidad de goles para la entidad azulcrema (25 de los 36 goles), mientras que aquella plantilla azulcrema comandada por Carrillo contaba con cuatro hombres que eran fundamentales en el ataque: Cuauhtémoc Blanco, Claudio 'Piojo' López, Kléber Boas y Aarón Padilla, quien platicó con RÉCORD y reconoció la calidad del equipo que dirige el 'Tano' Ortiz; sin embargo, aseguró que el plantel del cual él formó parte contaba con jugadores más determinantes.

"A comparación con el nuestro, creo yo que, sin demeritar, porque también han pasado muchos años y el futbol ha cambiado, es mucho más físico, hoy ya no ves planteles con un hombre con mucha calidad que te desequilibre como lo hacía Cuauhtémoc o 'Piojo'. Hoy el futbol ya es mucho más físico y cualquiera que ande bien te compite, pero la diferencia que puede llegar a haber es la explosión’’, declaró el 'Gansito'.

"Sí, este América es espectacular, ha ganado y tiene la racha de los partidos ganados, pero no le veo ese hombre de mano a mano que pueda llegar a ser importante en algún partido que se te complique. Sí está (Diego) Valdés, está Henry, Viñas, pero no son ese jugador que pueda con una jugada salir a definir el partido, entonces es ahí donde yo tendría esa duda, pero sí creo que va a ser el equipo a vencer y al que todo mundo no se va a querer enfrentar y que tiene pasta para ser Campeón’’, sentenció.

Torneos Cortos con más goles para América

Clausura 2005 38

Apertura 2022 36*

Verano 2002 36

Apertura 2002 34

Apertura 2003 34

Clausura 2004 34

Apertura 2005 34

Clausura 2016 34

*Con el partido de esta noche pendiente

