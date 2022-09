Aarón Padilla sobre el América del Tano Ortiz: "Sin duda lo veo como campeón”

Pese a que Aarón Padilla le ve pasta de campeón al América del 'Tano' Ortiz, considera que no deben bajar la intensidad en la Liguilla, pues en la carrera por el título vienen otros equipos muy fuertes como los regios o el Toluca.

"Sin duda lo veo como campeón, siempre nos basamos en el primer lugar para decir que es el primer candidato para quedar campeón, pero Monterrey es un equipo ya con experiencia, con un técnico que sabe jugar Liguillas, me gusta el plantel del Toluca, aunque no ha cerrado bien, tiene buen plantel, Tigres no hay que quitarlo porque Miguel (Herrera) también sabe jugar Liguillas’’, declaró en charla con RÉCORD.

Asimismo, El 'Gansito' cree que será importante que las Águilas ganen este noche en Puebla para amarrar el liderato y poder cerrar en casa sus partidos en la Liguilla, donde no deberán bajar el ritmo y caer en exceso de confianza, pues todavía no han ganado nada importante.

‘’Esperar que pasen primero, yo creo que para América siempre va a ser un plus porque cerrar en el Azteca es un estadio que lleno de amarillo le impacta a cualquiera y eso será fundamental, deben de buscar eso primero, porque ahí atrás viene Monterrey, pero toda pinta para que el América termine en primer lugar. Deben seguir como lo están haciendo, no bajar los brazos y pensar que ya lograron algo importante’’, finalizó.

