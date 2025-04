Anti Fair Play: Ante la acción de Paulinho en el Toluca vs Santos, recordamos momentos contra el Juego Limpio

Este fin de semana la Liga MX vivió un acto que pocas veces se ha logrado ver en el balompié nacional, esto luego de que Paulinho, delantero del Toluca, corrigiera el error arbitral de Luis Enrique Santander y le confesara al silbante que la falta de Javier Güemez no amerita la expulsión.

Este acto de Paulinho fue aplaudido en todo el país, sin embargo, este caso normalmente es la excepción y la Liga MX ha vivido varias veces el ‘Anti Fair Play’ en su máxima expresión, es por eso que en RÉCORD hacemos un recuento de estas ocasiones.

André-Pierre Gingac le marca gol al Veracruz durante protesta

Durante la Jornada 14 del Apertura 2019, los jugadores del Veracruz decidieron hacer una de las protestas más recordadas en la historia de la Liga MX debido a los inmensos adeudos que tenía el club con sus futbolistas. Los jugadores del ‘Tibu’ se quedaron parados desde el silbatazo inicial y a pesar de que sus colegas de Tigres respetaron la protestas unos minutos, ‘Chaka’ Rodríguez y André-Pierre Gignac aprovecharon para marcar gol a un equipo que tenía a sus 11 jugadores inmóviles.

Gol de Gignac en protesta de Veracruz | IMAGO7

Toluca Femenil anota gol con portera lesionada

En la Liga MX Femenil también han exisitido casos de ‘Anti Fair Play’ y uno de los más sonados se dio durante el Clausura 2022, cuando la delantera del Toluca, Sthepanie Baz, aprovechó que la arquera del Atlético de San Luis, Stefani Jiménez, quedó lesionada en el campo, marcando un gol con la portería sola y la guardameta en el césped lesionada.

Gol de Toluca Femenil con la portera lesionada | IMAGO7

Nahuel Guzmán molesta con láser desde la grada

En el Clásico Regio del Clausura 2024 se suscitó lo nunca visto en la Liga MX, pues en el afán de ´ayudar’ a su equipo desde la grada, Nahuel Guzmán estuvo molestando con un láser al portero de Monterrey, Esteban Andrada, acción que le costó 11 partidos de suspensión al Patón.

Nahuel Guzmán molesta con un láser al portero rival | IMAGO7

Jugador de Pumas recibe roja por falta cometida por su compañero

En la extinta Copa MX del año 2020 durante un duelo entre Pumas y Santos, el silbante marcó un penal en contra de los Universitarios y decidió expulsar al juvenil Jesús Rivas por una mano dentro del área, sin embargo, no fue él quién cometió la infracción si no su compañero Martín Barragán. Rivas le dijo en repetidas ocasiones al árbitro que él no había cometido la falta, pero su compañero nunca aceptó la culpa, por lo que el canterano se marchó entre lagrimas al vestidor injustamente expulsado.

Jesús Rivas expulsado por culpa de su compañero | IMAGO7

