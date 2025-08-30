Chivas vs Cruz Azul EN VIVO ONLINE Liga MX Apertura 2025 Jornada 7

La Jornada 7 del Apertura 2025 traerá consigo uno de los duelos más esperados de la Liga MX: Chivas contra Cruz Azul. El Estadio Akron será el escenario donde el Rebaño Sagrado, hundido en la parte baja de la tabla con apenas cuatro puntos, intentará dar un golpe de autoridad ante un rival que presume invicto y pelea por la cima. Guadalajara, bajo la dirección de Gabriel Milito, viene de rescatar un empate 3-3 frente a Xolos tras ir perdiendo por tres goles.

Del otro lado, Cruz Azul de Nicolás Larcamón vive un presente opuesto: marcha tercero de la clasificación con 14 unidades y atraviesa un momento de confianza. Los cementeros vencieron al campeón Toluca en la fecha pasada y han encontrado en Ángel Sepúlveda, líder de goleo con cinco tantos.

El historial reciente entre ambos muestra paridad, aunque con ligera ventaja celeste: tres triunfos de Cruz Azul y dos de Chivas en los últimos cinco enfrentamientos. Sin embargo, el conjunto tapatío carga con siete bajas sensibles por lesiones y convocatorias, un factor que podría inclinar la balanza en favor de los capitalinos.

También te puede interesar: Alan Mozo 'advierte' a la Liga MX: 'Chivas está cerca del titulo'