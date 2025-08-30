Irapuato vs Jaiba Brava EN VIVO Liga de Expansión Apertura 2025 Jornada 5

El regreso del Club Irapuato a la Liga de Expansión MX no solo significa la vuelta de una de las plazas más tradicionales del futbol mexicano, también revive rivalidades históricas. Ahora, la Trinca Fresera recibe a la Jaiba Brava de Tampico-Madero en el Estadio Sergio León Chávez, en un duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025 que promete intensidad y recuerdos de antaño. Será la primera vez en 28 años que ambas escuadras se enfrenten en esta categoría, reeditando una confrontación que ha dejado huella en más de siete décadas de historia compartida.

Ambos clubes se parecen más de lo que podría pensarse. Comparten trayectorias llenas de altibajos, con momentos de gloria en Primera División, descensos dolorosos, desapariciones y regresos cargados de ilusión. Tanto en Irapuato como en Tampico, el arraigo popular es innegable: las aficiones no solo alientan, sino que han defendido a sus equipos en etapas de incertidumbre institucional. Ese respaldo incondicional les ha permitido mantenerse vivos y ahora medir fuerzas nuevamente en un escenario que respira tradición.

El antecedente más reciente en esta división se remonta al 4 de mayo de 1997, cuando Irapuato derrotó 3-2 a Tampico-Madero en la última jornada del Verano 97 en la extinta Primera División "A". En aquel torneo, los tamaulipecos lograron clasificar a la Liguilla, mientras que los freseros quedaron eliminados pese a sumar los mismos 20 puntos. Sin embargo, la rivalidad guarda capítulos aún más memorables, como la Final de ascenso en la temporada 1993-94, en la que la Jaiba Brava se impuso con un global de 4-3 para subir al máximo circuito, en una de las páginas más recordadas de su historia.

En lo deportivo, los dirigidos por Daniel Alcántar llegan con una marcada irregularidad: sólidos como locales pero frágiles en sus visitas. La goleada sufrida ante Atlante en Zacatepec el pasado fin de semana obliga a recomponer el rumbo y aprovechar la energía de su estadio para reencontrarse con el triunfo. Tampico-Madero, por su parte, vuelve a la actividad tras su semana de descanso y se mantiene entre los primeros ocho puestos de la tabla. Con Marco Antonio 'Chima' Ruiz al mando, la Jaiba Brava aspira a sumar puntos clave que le permitan seguir en zona de clasificación.

