Correcaminos gana y hunde a Coyotes de Tlaxcala en Expansión MX

Correcaminos se adjudicó su primera victoria en el Apertura 2025, el conjunto tamaulipeco se impuso con un marcador de 2-0 sobre Coyotes de Tlaxcala quien por su parte se quedó en el sótano de la tabla general.

Ambas escuadras llegaban a la cuarta fecha del campeonato sin conocer la victoria; sin embargo, el ‘Corre’ aprovechó tras un error del arquero en el tiro de esquina Jesús Fabian Salas remataría ante la salida en falso del arquero para poner el primero en la segunda parte.

Cuando parecía que la victoria sería por la mínima para la visita aparecería el segundo de la tarde por conducto de Daniel García en los minutos finales.

Primera victoria

Con ese gol se terminó por sentenciar la primera victoria para el conjunto naranja que llegó a cinco unidades para colocarse de momento entre los primeros ochos de la tabla de clasificación; producto de una victorias, dos empates y una derrota.

Por su parte, el conjunto de Tlaxcala se terminó por hundir en el último lugar con apenas una unidad; marca de un empate y tres derrotas en el inicio del torneo.

Próxima jornada

El Apertura 2025 continúa y Correcaminos volverá al Estadio Marte R. Gómez para medirse al sublíder Tepatitlán que llega en calidad de invicto. Coyotes buscará obtener su primer triunfo visitando a Leones Negros en el Jalisco.

