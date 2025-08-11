¡Poder rojiblanco! Tapatío encabeza la clasificación del Apertura 2025 en la Liga de Expansión MX

Con tan solo dos fechas que se han jugado del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, el movimiento dentro de la tabla no para, además de que ya se puede comenzar a ver quiénes serán los equipos que levanten la mano como los candidatos a llevarse el tan ansiado trofeo. Con un líder constante, estas son los resultados de la Jornada 2.

El ataque del Campeón de Campeones

Tapatío es uno de los únicos dos equipos que ha podido ganar sus dos primeros compromisos en la competencia, esta vez venciendo a Venados como visitante con un marcador de 1-3; además, Cancún también ganó su segundo duelo y lo hizo por goleada 3-0 sobre los Coyotes de Tlaxcala, quienes e encuentran actualmente en la posición 12 de los 15 lugares en total.

Mineros, Atlético Morelia y Leones Negros también ganaron sus partidos de la segunda jornada. Mineros derrotó también por marcador de 3-0 a Dorados de Sinaloa, los Canarios vencieron 3-1 a Alebrijes de Oaxaca y UDG, le dio su primera derrota a los 'debutantes', Irapuato en su primer partido como visitantes en el torneo, los Melenudos fueron los campeones del torneo anterior.

La Jornada 2 solamente tuvo dos empates; el primero de ellos con un final de 1-1 entre Atlético La Paz y Correcaminos; el segundo, estuvo a cargo de un 0-0 entre Tepatitlán y la Jaiba Brava. Los Potros de Hierro del Atlante fueron el equipo que le tocó descansar.

Siguiente fecha

En la siguiente jornada será Atlético Morelia el equipo que tendrá que descansar, por lo que los partidos quedan de la siguiente manera:

Viernes 15 de agosto:

Correcaminos vs Leones Negros

Alebrijes vs Cancún

La Paz vs Mineros

Sábado 16 de agosto:

Irapuato vs Coyotes

Jaiba Brava vs Atlante

Dorados vs Venados

Domingo 17 de agosto:

Tapatío vs Tepatitlán

