Sergio Ramos comparte imágenes de su herida en la cara: "No quiero una vida sin cicatrices"

El pasado fin de semana, en el Gigante de Acero, Rayados de Monterrey volvió a la senda del triunfo tras derrotar a Santos Laguna, encuentro en donde el equipo regiomontano por poco pierde a su capitán después de una entrada grosera de "El Choco" Lozano.

Cerca del final del partido, el jugador de Santos Laguna, buscando el balón, le dio un golpe a Sergio Ramos en el rostro, la acción fue juzgada como tarjeta roja y que terminó con el defensor español con una banda en el lugar donde recibió la patada del jugador lagunero.

Sergio Ramos se quejó del arbitraje | IMAGO7

Este lunes, menos de 48 horas después del incidente, Sergio Ramos compartió una foto en sus redes sociales donde se aprecia los puntos que recibió en la ceja luego del golpe con Lozano.

"A los que preguntan, muchas gracias. Estamos bien, cuatro puntitos en la ceja y una más para el recuerdo. ‘No quiero vida sin cicatrices'“, escribió el defensor español en la foto que subió a sus historias en Instagram.

El mensaje de Ramos en sus redes sociales | @CarpetaRayada

Sergio Ramos atacó al arbitraje

El defensor, ex del Real Madrid, criticó seriamente el trabajo arbitral luego de que, durante el encuentro, le anularan dos goles a Ramos, además de hablar de la falta que recibió en el rostro.

"Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego. La falta que pita hoy, de chiste!! Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy“, fue lo que escribió el español.

Así fue la herida de Ramos tras agresión ante Santos