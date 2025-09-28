Sergio Ramos explota contra arbitraje de Liga MX: "eso solo pasa aquí"

El defensa español Sergio Ramos volvió a ser protagonista en la Liga MX, aunque no por sus goles, sino por su fuerte crítica al arbitraje luego del triunfo de Monterrey 2-0 sobre Santos Laguna en la Jornada 11 del Apertura 2025, disputada en el Estadio BBVA.

Sergio Ramos previo a partido | IMAGO7

Ramos explota ante arbitraje de Liga MX

Ramos utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad por las decisiones que lo privaron de marcar en dos ocasiones. El jugador dejó un comentario en la cuenta de Instagram de @layvtime al finalizar el encuentro, dejando en claro su molestia con el cuerpo arbitral.

Los goles anulados a Ramos fueron revisados por el VAR, con Luis Enrique Santander como árbitro central. El primero se invalidó por un fuera de lugar ajustado, casi milimétrico, en la posición del español respecto al último defensa de Santos.

El segundo tanto tampoco subió al marcador por una falta previa sobre José Abella. En la jugada, el zaguero rayado fue señalado por empujar al defensor lagunero, aunque para muchos la acción no ameritaba la sanción.

Ramos en acción | IMAGO7

¿Qué dijo Ramos sobre el arbitraje de Liga MX?

La reacción del exjugador del Real Madrid no se hizo esperar y lanzó un duro mensaje contra los árbitros de la Liga MX. “Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego …Jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste!! Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”, escribió Ramos.

El central de Monterrey subrayó la incongruencia en el criterio arbitral, asegurando que recibe marcajes mucho más bruscos dentro del área sin que sean señalados. Su comentario se viralizó rápidamente entre aficionados y medios.

Para Ramos, las dos anotaciones hubieran tenido un valor especial, pues llegaba de una semana complicada tras fallar un penal a lo Panenka en la derrota de Rayados 6-2 frente a Toluca. Con sus goles, buscaba reivindicarse y dejar atrás ese error.

Pese a la polémica arbitral, Monterrey logró imponerse a Santos y mantenerse en la pelea dentro de los primeros puestos del Apertura 2025. El debate en torno al arbitraje y las palabras de Ramos, sin embargo, se robaron gran parte de la atención posterior al encuentro.

Ramos en partido | IMAGO7



