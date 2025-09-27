¡Que le den el Puskas! Golazo de Alejandro Zendejas rompe las redes sociales

Este sábado, América goleó a los Pumas en la cancha del Ciudad de los Deportes, donde Alejandro Zendejas marcó dos goles para contribuir con la remontada del equipo azulcrema ante los universitarios.

El primero de los goles que marcó el extremo mexicoamericano fue, como dicen en redes sociales, una auténtica obra de arte, Zendejas recuperó el balón en mediocampo, arrastró el esférico y, cedió el balón para Allan Saint-Maximin.

El extremo francés hizo un par de recortes y regresó el balón a Zendejas, quien después de levantar la cabeza y de ver mal posicionado a Keylor Navas, decidió levantar el esférico, el cual se terminó incrustando en el ángulo superior izquierdo del arquero costarricense.

Alejandro Zendejas, sobre el final del partido, marcó su segundo gol (desde los once pasos) para sellar la goleada ante los Pumas de Efraín Juárez.

Las redes enloquecen con el gol de Zendejas

En X, la mayoría de los comentarios de quienes han compartido el gol del extremo azulcrema, se refieren a este tanto como un auténtico golazo, incluso, hay quienes piden que este tanto sea el ganador al premio Puskas.

Algunos usuarios en redes sociales aprovecharon el gol de Zendejas para recordar un gol de Lionel Messi le marcó al Real Betis en la temporada 2018-2019.

Incluso, el tanto del extremo del América ha sido reconocido a nivel internacional, sobre todo en Brasil, donde han alabado la definición del nacido en Ciudad Juárez.

