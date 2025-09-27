¡Ay Pumas! Así fue el autogol de Álvaro Angulo con el que empató América

El cuadro azulcrema empató el 'Clásico Capitalino' con un autogol del defensor universitario

Marcos Olvera García
27 de Septiembre de 2025

Este sábado, en la cancha del Ciudad de los Deportes, América recibió a los Pumas, encuentro en donde los azulcremas comenzaron perdiendo gracias a un gol de Jorge Ruvalcaba, que cayó en la primera mitad del partido.

Ya en la segunda mitad, con un América volcado al frente, Pumas decidió meterse en su área para conservar la ventaja que lograron en el primer tiempo, esquema que dejó de funcionar con el error de la zaga universitaria.

 

 

A los 10 minutos del segundo tiempo, Allan Saint-Maximin apareció por la banda de la izquierda luego de un cambio de juego, el francés, hace un par de quiebres y mete un tiro centro que tapó Keylor Navas, aunque la jugada no terminó ahí.

Después del desvío del arquero costarricense, el balón salió a un costado y le pegó en el pecho a Álvaro Angulo, que terminó metiéndose a la portería para darle el empate al cuadro azulcrema.

Tres años sin caer goleados

Pumas no perdía por tres goles de diferencia frente al América desde la jornada ocho del Apertura 2022, cuando América venció 0-3 al Club Universidad Nacional en el Estadio Olímpico Universitario.

Esta noche, los azulcremas le metieron cuatro al equipo de la Universidad Nacional, a pesar de comenzar perdiendo el partido, cuando Jorge Ruvalcaba marcó el primero del encuentro gracias a un error de Sebastián Cáceres

