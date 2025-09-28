Esta es la razón por la que expulsaron a Efraín Juárez contra América

Concluyeron las acciones de la jornada sabatina correspondiente a la Liga MX, con ella, grandes encuentros disputados llenos de emociones y acciones de alta chips, sin embargo, la que se llevó los reflectores fue la que ocurrió en el duelo América vs Pumas, donde el técnico de Pumas, Efraín Juárez, se fue expulsado en el primer tiempo.

Duelo América vs Pumas I IMAGO7

¿Qué pasó con Efraín y el árbitro?

Durante una disputa de balón en el área de los Pumas, el árbitro central, César Arturo Ramos Palazuelos, decidió marcar una falta a favor de las Águilas, situación que molestó al técnico mexicano; ante la marca del tiro libre, Efra se hizo de palabras con el silbante, hasta que finalmente se fue expulsado, situación que desconcertó a muchos.

Ya en ánimos más tranquilos y con la conclusión del partidos, se revelaron más detalles sobre la expulsión, donde presuntamente se presentó un insulto por parte del estratega universitarios hacia Palazuelos, momento que incluso fue captado por las cámaras de la transmisión.

Presuntamente, Efraín Juárez, lanzó un: ‘chinga tu mad…’, al árbitro central. Pese a las evidencias en cámara, no se puede confirmar que así hayan sido las acciones entre Juárez y César Arturo Ramos, pero a juzgar por los gestos del silbante al expulsarlo, es muy probable que así haya ocurrido todo.

Efraín Juárez durante el América vs Pumas I IMAGO7

Efraín Juárez vs los árbitros

Durante una conferencia de prensa previo al duelo contra las Águilas, Juárez declaró que ya no quería irse expulsado, asegurando mejorar esa parte, sin embargo, poco pasó para que el estratega se fuera por tercera vez como entrenador de Pumas a los vestidores antes de tiempo.

Las anteriores situaciones en las que el técnico mexicano se fue expulsado durante un partidos fueron en el torneo pasado, durante el Clausura 2025, una durante el torneo regular y la otra en la Liguilla.

César Arturo Ramos en el América vs Pumas I IMAGO7

André Jardine aseguró que César Arturo Ramos no expulsa por cualquier cosa

Luego del clásico capitalino entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM, uno de los primeros en presentarse en conferencia de prensa fue el técnico local, André Jardine, quien fue cuestionado sobre la situación de Juárez, a lo que respondió que en estos partidos se debe tener calma, además de asegurar que no se expulsa ‘fácilmente’ a un técnico.

“César es un árbitro que no expulsa a los entrenadores por cualquier cosa. Yo mismo protesté mucho y siempre intenté mantener respeto, nos pide calma. Bienvenido a la liga mexicana, hay muchos partidos en los que nosotros salimos tristes por tema arbitral, asi es.” declaró Jardine.

André Jardine saluda a Efraín Juárez I IMAGO7