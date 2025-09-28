Tijuana vs Cruz Azul: ¿Dónde y cuándo ver el juego de la J11 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Se cierra la actividad de la Jornada 11 del Apertura 2025 después de la jornada doble, la cual ha entregado muchos cambios, entre ellos algunas modificaciones en la tabla general, como que Toluca, después de sus dos victorias consecutivas retomó la punta del campeonato, algo que a Cruz Azul no le agrada, por lo que buscarán recuperar la cima en su partido ante Tijuana.

Xolos por su parte, será el último equipo de José de Jesús Corona, quien aún está registrado con los fronterizos, pero este domingo verá actividad por última vez debajo de una portería de la Liga MX, coincidentemente, enfrentando a su exequipo, La Máquina.

Xolos recibirá el último duelo de la undécima fecha | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos al último partido de JJ Corona?

Tijuana ha sido una de las sorpresas del Apertura, pues actualmente se ubican en la octava posición con 16 puntos y una gran aspiración a ser quintos y meterse en la pelea por puestos de Liguilla directa en caso de ganar. El 'Loco' Abreu ha llegado a potenciar a los Xolos, quienes se encuentran en una muy buena racha dentro del campeonato. Buscarán su quinta victoria del certamen ante los dirigidos por Nicolás Larcamón.

Además de sus cuatro victorias, por el momento, el equipo fronterizo tiene también cuatro empates y solamente dos derrotas en lo que va del semestre; su diferencia de goles es positiva, pues han anotado 19 goles y solamente han recibido 11, manteniéndose como un equipo productivo en el campeonato. Frank Boya es el máximo ariete que tiene 'La Jauría' con cinco goles en 698 minutos jugados.

El último partido del equipo de Sebastián Abreu fue una derrota 1-0 en contra de Santos Laguna; como locales, la última vez que jugaron en el Estadio Caliente fue ante León y ganaron 5-0 en uno de los resultados más abultados del Apertura.

Xolos goleó a León en su último partido como local | Imago7

Cruz Azul hasta antes de que comenzara la Jornada 11 era el líder del campeonato; sin embargo, con su victoria, los Diablos Rojos del Toluca le han quitado ese lugar al menos por unas horas, es por eso que La Máquina, que actualmente cuenta con 24 puntos de siete victorias, tres empates y ni una sola derrota, necesitan una vez más de un resultado positivo.

Siendo el único equipo invicto en el torneo, los cementeros han metido 21 goles, mientras que solamente han recibido 12. Como visitantes también son uno de los mejores equipos con tres victorias y un empate, dejando solamente dos puntos en el camino cuando de visitar se trata. El máximo goleador de los celestes en la competencia es Ángel Sepúlveda con cinco goles en 581 minutos.

El último partido de Cruz Azul fue un empate a dos goles ante Querétaro, uno de los últimos lugares; sin embargo, de momento siguen invictos; en cuanto a ser visitante, el último partido que jugaron de esa manera fue hace tres partidos, en la Fecha 8 cuando vencieron por la mínima a Pachuca en el Estadio Hidalgo con gol del 'Toro' Fernández y polémica incluida.

Ángel Sepúlveda buscará retomar la senda del gol | Imago7

Este partido también significará la última aparición de Jesús Corona como futbolista profesional, con la fortuna de poder hacerlo en el enfrentamiento del último club de su carrera ante el último equipo que lo vio ser campeón.

¿Dónde ver el retiro de JJ Corona?

Fecha : Domingo 28 de septiembre

Sede : Estadio Caliente

Horario : 9:05 PM (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox, Caliente TV

El Estadio Caliente está listo para su próximo encuentro | Imago7