André Jardine le manda un 'mensajito' a Efraín Juárez: "Hay que mantener la calma"

El entrenador brasileño del América, habló sobre la acción donde César Ramos expulsó a Efraín Juárez

Jardine habló sobre la expulsión de Juárez | MEXSPORT
Álex Martínez
28 de Septiembre de 2025

El técnico del América, André Jardine, aprovechó la conferencia de prensa posterior al partido para referirse a las decisiones arbitrales que generaron polémica y, de paso, enviarle un mensaje directo a Efraín Juárez, quien recientemente se estrenó en los banquillos de la Liga MX.

“Nosotros como entrenadores tenemos que procurar mantener la calma, tener la cabeza fría. César Ramos es un árbitro que no expulsa por cualquier cosa. Yo mismo protesté mucho y siempre intento mantener el respeto, nos pide calma”, explicó el estratega brasileño, destacando la labor del silbante.

Jardine también recordó que las polémicas con los colegiados forman parte del futbol mexicano y advirtió a su colega sobre lo que significa dirigir en este entorno.

“Bienvenido a la Liga MX, hay muchos partidos en los que nosotros salimos tristes por el tema arbitral, así es. Bienvenido a la Liga MX”, sentenció con cierta ironía.

Alejandro Zendejas tras anotar en el Clásico Capitalino: "Nunca pensé marcar un gol así"
