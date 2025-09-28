Luis Pérez, auxiliar de Efraín Juárez, arremetió tras derrota de Pumas: “Condiciona muchísimo el arbitraje”

Pumas está molesto con el arbitraje. Tras perder el Clásico Capitalino ante América, Luis Pérez, auxiliar técnico de Efraín Juárez, expresó su molestia con la actuación de César Ramos. El asistente indicó que el juez del encuentro fue muy riguroso en algunas faltas marcadas, además de exponer que la banca de las Águilas exageró en los reclamos en múltiples ocasiones.

Saint-Maximin ante Pumas l IMAGO7

En este Apertura 2025, el Club Universidad Nacional es el equipo peor disciplinado, pues son los que más tarjetas amarillas han recibido. Aún con esto, en el cuerpo técnico se sienten perjudicados, pues indican que al menos la mitad de esas amonestaciones no lo son. Asimismo, fue enfático que en este Clásico ante América hubo una tendencia en contra de los Felinos.

En conferencia de prensa postpartido, ‘Lucho’ se mostró molesto con César Ramos, pues señaló que condicionó el desarrollo del encuentro. Y es que además de la expulsión de Efraín Juárez, las jugadores de Pumas también hicieron más faltas que los de las Águilas, además de las amonestaciones a Adalberto Carrasquilla y a Nathan Silva, las cuales considera Pérez que no eran para ser amonestados.

Pumas se llevó goleada l IMAGO7

Pumas se siente afectado

“Muy tristes obviamente por el resultado, pero es verdad que condiciona muchísimo el arbitraje. Es un Clásico que se juega así, con la vida en cada cada disputa y no sé si hay una tendencia en contra nosotros· puntualizó el auxiliar técnico.

"La banca de ellos gritando y exagerando faltas, él ya quería sacar amarillas. Yo creo que ya hay demasiadas veces que ha pasado esto y no se me hace justo por los jugadores, por el esfuerzo que hacen todos los días. Estaban haciendo un gran partido”, comentó Luis Pérez.

A pesar de haber sido ampliamente superados por América, Luis Pérez apuntó que Pumas ha sido de los equipos con más volumen de juego en este Apertura 2025. Incluso, llegó a decir que durante este Clásico, los Felinos habían hecho un gran partido, aunque apenas tuvieron seis remates, mientras que América tuvo 23; de igual manera, su figura fue Keylor Navas y más allá del gol no tuvieron otra aproximación.

Keylor Navas recibe goleada l IMAGO7

¿El equipo con más volumen de juego?

“Lo dicen los números, somos de los equipos que más volumen tiene de juego, tiene posesión de balón, tiene alternativas, tiene alternancia en el juego, tiene llegadas, defensivamente habíamos hecho las cosas bien y bueno, han sido dos partidos complicados para nosotros, donde tenemos que replantearnos cosas y seguir mejorando en los detalles. Creo que han sido muy muy importantes en estos juegos y bueno para lo que marca el final del torneo, tenemos que estar mucho más atentos”, agregó.

Con este resultado, Pumas quedó en la décima posición de la Tabla General con 13 puntos en 11 jornadas. Previo al parón de Fecha FIFA, el Club Universidad Nacional recibirá a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario, con la baja de Efraín Juarez tras ser expulsado.