“La derrota más dolorosa”: David Cabrera sobre la importancia del clásico América vs Pumas

El Clásico Capitalino es catalogado como uno de los partidos más pasionales en Liga MX. La rivalidad entre América y Pumas se ha ‘alimentado’ por partidos intensos en temporada regular y Liguilla, aunado a lo que se vive tanto en Fuerzas Básicas como en la afición. Ante esto, canteranos del Club Universidad Nacional han aceptado que perder ante las Águilas es lo más “doloroso”.

David Cabrera en el juego de Semifinales vs América | MEXSPORT

En entrevista para RÉCORD, David Cabrera, exjugador surgido en Cantera, admitió que la rivalidad ante las Águilas es la más importante para el equipo felino. Incluso, señaló que desde Fuerzas Básicas se les inculca que ante este rival es un partido que no se puede perder, pues además de disputarse tres puntos, también se juega el orgullo en este Clásico Capitalino.

“Para Pumas indudablemente es un equipo o un partido que quieres ganar por esta rivalidad que vienes de Fuerzas Básicas, pero también creo y estoy convencido de que para ellos jugar contra Pumas es muy diferente. El Clásico de más pasión, de más orgullo, que más mueve en la parte sentimental para mí y para los aficionados es el Pumas-América. A uno como jugador de Pumas le inculcan que es un partido contra el máximo rival deportivo y que se tiene que ganar sí o sí dejando todo en la cancha. Sin duda es la más dolorosa (derrota)”, comentó para RÉCORD.

David Cabrera vs Rubens Sambueza Clausura 2013 | MEXSPORT

David Cabrera y Efraín Juárez, actual director técnico de Pumas, debutaron el mismo año con el primer equipo. Por lo tanto, compartieron vestidor y al ser de Cantera, saben lo que representa enfrentar a las Águilas dentro de la institución. Sobre esto, David aseguró que esa parte es importante, por lo que Efraín jugará un papel importante durante este Clásico Capitalino, pues al resto del plantel le debe de transmitir lo que significa esta clase de encuentros.

“Estoy convencido que de la mano de Efra todo el equipo saldrá convencido que es un partido que se tiene que ganar sí o sí. Yo lo conozco bien y me acuerdo que estos partidos contra América él los vivía muy diferente y esta parte se la va a meter de raíz a los jugadores. Creo que es una parte fundamental para este tipo de partidos, pero como bien mencioné, también para lo que es la filosofía de la institución. Ojalá sea un buen partido para el equipo, que pueda competir, ganar y traer los tres puntos a casa”, agregó.

¿CÓMO LE FUE A EFRAÍN JUÁREZ CONTRA AMÉRICA COMO JUGADOR DE PUMAS

Desde que debutó en Pumas hasta su salida al futbol de Europa, Efraín Juárez enfrentó tres veces al América. En dichas ocasiones, Efra se mantuvo invicto, pues terminó con un saldo de dos empates (1-1 y 0-0), además de una victoria con marcador de 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario.

David Cabrera con Pumas | MEXSPORT

Sobre la diferencia entre el Efraín Juárez jugador al ahora director técnico, David Cabrera mencionó que lo nota más serio. Incluso, Cabrera señaló que en carácter tiene mucho parecido tanto a Javier Aguirre como a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, estratega por los que fue dirigido en su momento.

“Como jugador era un gran jugador, jugó un Mundial, fue importante para la Selección en su momento. Dentro del vestidor, un tipo increíble muy alegre, si lo noto un poquito más serio por obvias razones, porque vas madurando vas creciendo. Está en un rol totalmente diferente a lo que era como como futbolista, también entiendo que tuvo mentores muy de esta parte, muy de este gen, muy identificado en mi punto de vista a lo que es el ‘Vasco’ y a lo que es el ‘Tuca’”, concluyó David para RÉCORD.