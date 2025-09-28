Allan Saint Maximin se engancha con un aficionado y se burla de Pumas tras el Clásico Capitalino

El Clásico Capitalino dejó más que goles y emociones dentro de la cancha. En redes sociales, el delantero francés Allan Saint Maximin fue protagonista de un intercambio que generó polémica entre la afición de Pumas.

El jugador del América se "enganchó" con un usuario que hizo un comentario que destacaba una acción defensiva sobre él y contestó con una burla hacia el cuadro universitario. Sobre todo porque fue Maximin el responsable de la jugada en la que cayó el autogol de Alvaro Angulo y que significó el empate parcial 1-1.

Maximin se burló de Pumas | MEXSPORT

La burla de Maximin a Pumas

Todo comenzó cuando el usuario identificado como JalbelRebel, y que se encarga de difundir información sobre el cuadro universitario, compartió en X (antes Twitter) un video de Pablo Bennevendo, defensor de Pumas, realizando una barrida que detuvo el avance de Saint Maximin durante el primer tiempo.

El aficionado acompañó el clip con el mensaje: “Bennevendo le gana duelo a Maximin”, además de un emoji de puño en señal de triunfo. Pero el gusto no le duró mucho y tras el partido disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, Saint Maximin decidió responder.

La publicación incluía una acción de Bennevendo sobre Maximin | MEXSPORT

El francés compartió el video del autogol de Angulo y, con tono irónico, escribió: “Pumas marcó un gol para Maximin”, acompañado también del emoji de puño, replicando el gesto utilizado por el aficionado. El atacante batalló durante todo el primer tiempo, pues aunque dejó atrás a Bennevendo en un par de ocasiones, después no alcanzaba el balón.

En general, Maximin tuvo pocas apariciones destacadas en el encuentro. Sin embargo, esa acción que provocó el autogol de Angulo y el pase retrasado para el tanto de Alejandro Zendejas, tercero del compromiso, le bastaron para llevarse los aplausos de los seguidores azulcremas.

Así fue la burla de Maximin | CAPTURA

¿Qué viene para Pumas y América después del Clásico Capitalino?

En la Jornada 12, los universitarios tendrán una dura prueba antes de la pausa por la Fecha FIFA, cuando reciban en CU a Chivas. El partido está programado para el domingo 5 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

América siempre mantuvo la confianza de remontar | MEXSPORT

Mientras que las Águilas repetirán como locales ante Santos, en un partido que se presenta cómodo para los de André Jardine. Dicho compromiso está programado a las 21:05 horas del sábado 4.

Después de la Jornada 12, el Apertura 2025 volverá a tener una pausa por compromisos de selecciones nacionales. Tras eso, América visitará a Cruz Azul y Pumas a Pumas se fue al descanso con la ventaja, ambos juegos previstos para el sábado 18 de octubre.

Pumas suma dos derrotas consecutivas | MEXSPORT