"No habían generado nada". En América nunca se preocuparon por ventaja de Pumas, aseguró Cáceres

El defensa de las Águilas aseguró que se tomaron con calma la desventaja al medio tiempo

En América nunca se preocuparon por ventaja de Pumas, aseguró Cáceres
En América nunca se preocuparon por ventaja de Pumas, aseguró Cáceres | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
28 de Septiembre de 2025

Contundente victoria logró América este sábado en el Clásico Capitalino contra Pumas, que no supo mantener la ventaja lograda en el primer tiempo. Fue Jorge Ruvalcaba el encargado de poner el 0-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, tras un error de Sebastián Cáceres. 

Sin embargo, para la segunda mitad las fallas de la zaga universitaria y la contundencia azulcrema sentenciaron el 4-1. Al respecto, el propio Cáceres aseguró que en ningún momento se sintieron preocupados, pues sabían que eran superiores. "Entramos al vestidor lo dijimos, estábamos tranquilos porque sabíamos que estábamos jugando mejor". 

Ruvalcaba hizo el gol de la ventaja
Ruvalcaba hizo el gol de la ventaja | MEXSPORT

"La única ocasión que tuvieron fue esa y fue una jugada circunstancia que me resbalo. No habían generado prácticamente nada y entramos con esa mentalidad al segundo tiempo", fueron las palabras del defensa uruguayo después del partido. 

"Era cuestión de tiempo", Cáceres

En ese mismo tenor, el zaguero aseguró que salieron a la segunda mitad con la certeza de que podrían darle la vuelta al marcador en cualquier momento al partido. "Sabíamos que era cuestión de seguir trabajando, seguir insistiendo en lo que habíamos hecho en el primer tiempo". 

Pumas se fue al descanso con la ventaja
Pumas se fue al descanso con la ventaja | MEXSPORT&nbsp;

"Lo hicimos hasta mejor en el segundo porque fuimos más contundentes. Creo que fue increíble porque la diferencia en el marcador fue muy amplia y más después de empezar de esa manera", finalizó Cáceres. 

¿Qué viene para Pumas y América después del Clásico Capitalino?

En la Jornada 12, los universitarios tendrán una dura prueba antes de la pausa por la Fecha FIFA, cuando reciban en CU a Chivas. El partido está programado para el domingo 5 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). 

América siempre mantuvo la confianza de remontar
América siempre mantuvo la confianza de remontar | MEXSPORT&nbsp;

Mientras que las Águilas repetirán como locales ante Santos, en un partido que se presenta cómodo para los de André Jardine. Dicho compromiso está programado a las 21:05 horas del sábado 4. 

Después de la Jornada 12, el Apertura 2025 volverá a tener una pausa por compromisos de selecciones nacionales. Tras eso, América visitará a Cruz Azul y Pumas a Pumas se fue al descanso con la ventaja, ambos juegos previstos para el sábado 18 de octubre. 

Pumas suma dos derrotas consecutivas
Pumas suma dos derrotas consecutivas | MEXSPORT&nbsp;

TE PUEDE INTERESAR

Efraín Juárez en la Liga MX

Pumas | 28/09/2025

Esta es la razón por la que expulsaron a Efraín Juárez contra América
Torrent vive su primer torneo como entrenador de Rayados

Monterrey | 28/09/2025

Domènec Torrent tras la victoria ante Santos: "Tenemos que mejorar porque queremos ser campeones"
Jardine habló sobre la expulsión de Juárez

América | 28/09/2025

André Jardine le manda un 'mensajito' a Efraín Juárez: "Hay que mantener la calma"
Te recomendamos
Alejandro Zendejas tras anotar en el Clásico Capitalino: "Nunca pensé marcar un gol así"
Liga MX
Club América
Pumas UNAM
Futbol

LO ÚLTIMO

 