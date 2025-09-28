"No habían generado nada". En América nunca se preocuparon por ventaja de Pumas, aseguró Cáceres

Contundente victoria logró América este sábado en el Clásico Capitalino contra Pumas, que no supo mantener la ventaja lograda en el primer tiempo. Fue Jorge Ruvalcaba el encargado de poner el 0-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, tras un error de Sebastián Cáceres.

Sin embargo, para la segunda mitad las fallas de la zaga universitaria y la contundencia azulcrema sentenciaron el 4-1. Al respecto, el propio Cáceres aseguró que en ningún momento se sintieron preocupados, pues sabían que eran superiores. "Entramos al vestidor lo dijimos, estábamos tranquilos porque sabíamos que estábamos jugando mejor".

Ruvalcaba hizo el gol de la ventaja | MEXSPORT

"La única ocasión que tuvieron fue esa y fue una jugada circunstancia que me resbalo. No habían generado prácticamente nada y entramos con esa mentalidad al segundo tiempo", fueron las palabras del defensa uruguayo después del partido.

"Era cuestión de tiempo", Cáceres

En ese mismo tenor, el zaguero aseguró que salieron a la segunda mitad con la certeza de que podrían darle la vuelta al marcador en cualquier momento al partido. "Sabíamos que era cuestión de seguir trabajando, seguir insistiendo en lo que habíamos hecho en el primer tiempo".

Pumas se fue al descanso con la ventaja | MEXSPORT

"Lo hicimos hasta mejor en el segundo porque fuimos más contundentes. Creo que fue increíble porque la diferencia en el marcador fue muy amplia y más después de empezar de esa manera", finalizó Cáceres.

¿Qué viene para Pumas y América después del Clásico Capitalino?

En la Jornada 12, los universitarios tendrán una dura prueba antes de la pausa por la Fecha FIFA, cuando reciban en CU a Chivas. El partido está programado para el domingo 5 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

América siempre mantuvo la confianza de remontar | MEXSPORT

Mientras que las Águilas repetirán como locales ante Santos, en un partido que se presenta cómodo para los de André Jardine. Dicho compromiso está programado a las 21:05 horas del sábado 4.

Después de la Jornada 12, el Apertura 2025 volverá a tener una pausa por compromisos de selecciones nacionales. Tras eso, América visitará a Cruz Azul y Pumas a Pumas se fue al descanso con la ventaja, ambos juegos previstos para el sábado 18 de octubre.

Pumas suma dos derrotas consecutivas | MEXSPORT