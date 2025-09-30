Prensa colombiana arremete en contra de Efraín Juárez: "Otra vez con sus actitudes tribuneras"

A pesar de haber sido el ganador del doblete de liga y copa con Atlético Nacional, la prensa colombiana no perdona la abrupta salida de Efraín Juárez del club cafetalero, incluso dejando en claro que no regresará jamás a dirigir en el país sudamericano. Sin importar los momentos de felicidad que le hizo pasar a la afición verdolaga, el periodista Carlos Antonio Vélez criticó fuertemente al entrenador mexicano.

El principal motivo por lo que se ha criticado a Juárez tiene que ver con su reciente expulsión en el partido ante América por un reclamo excesivo sobre el árbitro, César Ramos Palazuelos.

Efraín Juárez no dirigirá el partido en contra de Chivas | Imago7

¿Qué dijo la prensa sobre Efra?

En su podcast Palabras Mayores, Carlos Vélez fue muy crítico con el desarrollo de partido que tuvo Efraín Juárez en contra de América, ya que desde su punto de vista fue expulsado porque quiso hacerse el protagonista y tribunero, además de mencionar categóricamente que su hipotético regreso a dirigir en Colombia es imposible.

"Antes de que se me olvide, Juárez no va a volver a Atlético Nacional, está a punto de salir de Pumas. Lo botaron el fin de semana, otra vez por sus actitudes grandilocuentes y tribuneras. Su equipo está en el puesto 10, con decirles que están mano a mano con León que ya tiene nuevo técnico”, declaró el periodista cafetalero.

Ramos Palazuelos fue el encargado de 'echar' a Efraín | Imago7

Estas declaraciones se han dado incluso después de momentos en los que se ha podido saber que hay aficionados que les gustaría ver el regreso de Efraín a dirigir al equipo verdolaga, pero Vélez sigue asegurando que eso es algo que no sucederá, o al menos no en un futuro cercano.

"Mucha gente dice que lo vuelvan a traer a Nacional. Hasta donde entiendo, mientras esté esta directiva, Juárez no va a volver. Nacional fue el que hizo campeón a Juárez, no al revés. Por ahora yo veo al técnico actual (Diego Arias) sosteniéndose en el equipo. Es de la casa, es muy cercano con los jugadores, sobre todo con los líderes del plantel", sentenció.

Vélez no quiere de regreso en Colombia a Juárez | Captura

En contra de la estadística

Pumas perdió de manera abrupta el Clásico Capitalino en contra de las Águilas del América, incluso después de haberse ido ganando al descanso 0-1 con gol de Jorge Ruvalcaba. Desafortunadamente para el equipo del exentrenador de Atlético Nacional, todo dio un giro inesperado cuando los azulcremas, de la mano de Alejandro Zendejas, dieron la vuelta para quedar 4-1.

Ahora, Pumas prepara el partido en contra de Chivas, quienes vienen de vencer a Puebla en la Jornada 11; dicho partido significará el regreso de los de la UNAM al Estadio Olímpico Universitario para tratar de conseguir un mejor resultado y precisamente rebasar a Guadalajara en la tabla, pues de momento se encuentran con un punto más que los dirigidos por Efraín.

Pumas recibe a Guadalajara en la Jornada 12 | Imago7