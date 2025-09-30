Aaron Ramsey vuelve a la convocatoria de Gales

Aaron Ramsey, fichaje estelar de los Pumas junto a Keylor Navas de este Apertura 2025, vuelve a la Selección de Gales tras más de un año de ausencia, en la cancha, con el representativo de su país; el centrocampista vuelve a estar en el radar tras su constancia con los universitarios.

Gales hizo el anuncio de su convocatoria donde figura el regreso del ‘10’ de los Pumas para el partido de clasificación para el Mundial 2026 ante Bélgica y el amistoso frente a Inglaterra, este último con condimento especial.

Ramsey l IMAGO7

El mediocampista, de 34 años, no fue tomado en cuenta para la pasada convocatoria, por Craig Bellamy, cuando los galeses enfrentaron a Kazajistán y Canadá; sin embargo, su presencia en la cancha y el ritmo que ha ido adquiriendo dentro de la cancha con Pumas ha sido relevante para su estratega.

Junto al regreso del mediocampista universitario también resaltan nombre, dentro de la lista, como; Jay Dsilva, Joe Rodon, Ethan Ampadu y Nathan Broadhead, elementos que no estuvieron disponibles en la anterior Fecha FIFA debido a lesiones.

Ramsey en el Clásico Capitalino l IMAGO7

DT de Gales elogia a Ramsey

El entrenador de Gales, Craig Bellamy, tuvo palabras dedicadas a Aaron Ramsey en el que no dudó en resaltar que su figura es importante dentro del representativo de su país y más ahora que ha retomado el ritmo de competencia llegando a los Pumas.

“Está en forma, no he tenido ese lujo con él. Cuando recuerdo el primer partido contra Turquía, estuvo inmenso, tiene un cerebro que nunca se apaga, tenemos piernas alrededor de él que realmente podrían beneficiarse de su tipo de perfil”, resaltó el estratega en conferencia de prensa.

Bellamy resaltó su presencia con los Pumas: “Lo que he visto es un jugador en plena forma que aún tiene mucho que ofrecer, sin duda, tiene mucho que aportar a nuestra forma de jugar. Es un jugador al que admiro muchísimo y aún tiene mucho que ofrecernos”.

Aaron Ramsey con los Pumas l IMAGO7

¿Desde cuándo no juega con Gales?

Aaron Ramsey podría volver a tener acción dentro de la cancha defendiendo los colores de su país, algo que no hace desde finales de 2024, cumpliendo más de un año. Cabe mencionar que tuvo una aparición como suplente en seis meses cuando se encontraba en recuperación de una lesión.

Ramsey vuelve con Gales l IMAGO7