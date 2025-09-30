OFICIAL: Efraín Juárez recibe sanción por lenguaje humillante ante árbitros en Clásico Capitalino

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol confirmó la sanción para Efraín Juárez después de su expulsión en el Clásico Capitalino entre América y Pumas, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El estratega del Club Universidad Nacional recibió la tarjeta roja en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario donde los auriazules cayeron por marcador de 4-1. El reporte arbitral indicó que el motivo de la expulsión fue el uso de lenguaje ofensivo hacia los oficiales del encuentro.

A través del portal oficial de la Federación Mexicana de Futbol, se detallaron las sanciones de la fecha. En el caso de Juárez, se determinó un castigo de dos partidos de suspensión, lo que lo dejará fuera de los compromisos de la Jornada 12 contra Chivas y de la Fecha 13 ante Rayados de Monterrey.

El comunicado señaló: “Causal 9: Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante. (Expulsión)”, con lo que se justificó la decisión de la Comisión Disciplinaria en torno al entrenador universitario.

¿QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ EFRAÍN JUÁREZ TRAS SU SANCIÓN?

El primer duelo que Juárez no podrá dirigir será el Pumas contra Chivas, programado para el domingo 5 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Posteriormente, el estratega también quedará fuera del banquillo en la visita de Pumas a Monterrey, pactada para el 18 de octubre en el Estadio BBVA.

¿CÓMO LE HA IDO A EFRAÍN JUÁREZ CON PUMAS EN LIGA MX?

Desde su llegada en marzo, Juárez ha dirigido 20 partidos de Liga MX entre temporada regular y Liguilla, con un saldo de seis victorias, el mismo número de empates y ocho derrotas. Con estos números, Juárez solo supera a Rafael Puente del Rio en cuanto a efectividad, pues en 12 juegos en el banquillo felino apenas alcanzó el 30.55% de los puntos en disputa.

En este periodo de 2019 a 2025, han pasado seis entrenadores: Michel (de 2019 a 2020), Andrés Lillini (de 2020 a 2022), el ya mencionado Rafa Puente Jr (2023), Antonio Mohamed (2023), Gustavo Lema (2024-2025) y el mismo Efraín Juárez (marzo-actual). De estos, los dos peores son Rafa Puente y Efraín.

Desde 2019 a 2025, Antonio Mohamed es el estratega con mejor efectividad en Pumas. De los 25 partidos que dirigió ganó 11, empató seis y perdió ocho, con lo que logró un porcentaje de puntos del 52.00%. Seguido de él está su sucesor y ex auxiliar, Gustavo Lema, quien estuvo al mando del equipo desde el Clausura 2024 hasta mitad del Clausura 2025.

En ese lapso, Lema logró el 51.7% de los puntos disputados, pues en 49 encuentros ganó 21, empató 13 y perdió 15. Después de los dos argentinos se encuentra Michel González con el 45.23%; posteriormente está Andrés Lillini con el 42.95% de efectividad, luego le sigue Efraín Juárez con el 40% y hasta abajo se encuentra Rafael Puente del Rio.

