Cruz Azul gana apelación; Jorge Rodarte queda habilitado tras expulsión polémica

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer su Reporte Disciplinario de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en el que confirmó que la tarjeta roja mostrada a Jorge Rodarte, jugador de Cruz Azul, fue retirada tras la apelación presentada por el club.

Camacho Peregrina decidió echar a Rodarte | Imago7

Cruz Azul ganó la apelación

El conjunto celeste había solicitado la revisión de la expulsión sufrida por Rodarte en el duelo ante Tijuana, donde fue echado apenas al minuto cuatro, condicionando el accionar del equipo en la derrota sufrida en la frontera.

En la acción que derivó en la tarjeta roja, Rodarte disputó un balón dividido tocando primero la pelota antes de impactar al rival, lo que para el silbante en ese momento fue suficiente para mostrarle la roja directa; sin embargo, tras revisar las pruebas, la Comisión concluyó que se trató de un movimiento natural de juego.

La Comisión admitió el error del árbitro | Imago7

Rodarte, habilitado

Con esta resolución, el futbolista queda habilitado para participar en el siguiente compromiso de Cruz Azul, lo que representa un alivio para el plantel de Nicolás Larcamón.

Rodarte, zaguero de 21 años nacido en Guadalupe, Zacatecas, tuvo su estreno en la Liga MX el pasado 24 de septiembre, cuando Cruz Azul enfrentó a Querétaro en la Jornada 10. En aquel partido arrancó como titular y permaneció en el campo durante 45 minutos. Una semana después volvió a aparecer desde el inicio frente a Tijuana, aunque en esa ocasión apenas alcanzó a jugar cuatro minutos antes de sufrir la primera expulsión de su carrera profesional.

Rodarte ha jugado desde inferiores de La Máquina | Imago7

Cabe señalar que Nicolás Larcamón se vio molesto con la decisión arbitral de Abraham Camacho Peregrina: “Lo arruinó totalmente (el juego). Lo que pasa es que estamos condicionados en las declaraciones que podemos dar, entonces limitarme simplemente a hacer eco de la crítica generalizada que hay en toda la opinión pública, todos los analistas”, dijo el DT de Cruz Azul en conferencia de prensa.

Cruz Azul ahora se prepara para enfrentar a Tigres en el Estadio Universitario en donde podrá contar con Rodarte, que ha dejado buenas sensaciones y puede seguir sumando minutos a los jugadores juveniles.

Cruz Azul perdió el invicto ante Tijuana | Imago7