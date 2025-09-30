Gabriel Fernández responde con goles y es clave en el Cruz Azul de Larcamón

Cruz Azul acertó con Gabriel Fernández. Mientras en La Noria se analizaban distintas opciones para reforzar el ataque, un nombres sonó con mucha fuerza: Luka Jovic. Sin embargo, no llegó. El club apostó por Gabriel “Toro” Fernández.

Luka Jovic y Giakoumakis, discretos en Europa

El delantero serbio Luka Jovic, a quien pretendía Cruz Azul y que finalmente firmó con el AEK de Atenas, apenas suma un gol en seis partidos. Situación similar a la del griego Giorgos Giakoumakis, quien juega en el PAOK y también apenas registra una anotación en seis encuentros.

Giakoumakis no tuvo cabida en el esquema de Larcamón | MEXSPORT

Dos atacantes de renombre que no han podido marcar diferencias en sus respectivas ligas. Recordemos que Giorgos tardó un tiempo en poder acomodarse en otro equipo, pues en Cruz Azul no tenía cabida en el sistema de juego de Nicolás Larcamón.

El “Toro” responde con goles

En contraste, Gabriel Fernández ha caído con el pie derecho en la institución celeste después de en un principio no ser tomado en cuenta. El uruguayo suma cuatro goles en siete partidos con la camiseta celeste en el Apertura 2025, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del esquema de Nicolás Larcamón.

Toro lleva varias anotaciones en el torneo | MEXSPORT

Sus goles:

J5: vs Santos (3-2)

J8: vs Pachuca (1-0)

J9: vs Juárez (3-2)

J10: vs Querétaro (2-2)

Incluso, frente a Chivas (J7) le fue anulado un tanto que pudo engrosar todavía más sus números.

¿Puede pelear 'Toro' Fernández por el título de goleo?

Con cuatro tantos, el “Toro” se ubica en el lugar 12 de la tabla de goleo, confirmando que su reincorporación al primer equipo fue un acierto. Y es que el Toro nunca dejó de entrenar con la Sub21, además de que tiene contrato vigente.

Fernández ha respondio la confianza con goles | MEXSPORT

El siguiente examen no será sencillo. Cruz Azul visitará a Tigres en el Estadio Universitario, donde Fernández buscará seguir respondiendo con goles y consolidarse como la mejor apuesta de la directiva.

Además de Gabriel, Cruz Azul tiene en su ofensiva a Ángel Baltazar Sepúlveda, el jugador mexicano cuenta con 5 tantos y se encuentra en la posición número séptimo, pisándole los talones a Joao Pedro con 8 goles y líder de la tabla de goleo.