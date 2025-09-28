Cruz Azul pierde el invicto ante Xolos de Tijuana y se aleja del liderato

Este domingo, en la cancha del Estadio Caliente, Cruz Azul perdió el invicto luego de caer frente a los Xolos de Tijuana en el último partido de la jornada 11 del torneo Apertura 2025.

El conjunto celeste tuvo que jugar gran parte del partido con un jugador menos, después de la expulsión de Jorge Rodarte, a pesar de tener un futbolista menos, Cruz Azul no salió del partido, teniendo opciones frente al arco de los locales pero, sin poder concretar ninguna de las acciones.

Imágenes del Tijuana vs Cruz Azul | IMAGO7

Cerca del final del primer tiempo, Kevin Castañeda aprovechó un error en la marca, sacó el disparo (que fue desviado por un defensa) y marcó el primero del partido, el balón techó a Kevin Mier, que había salido a achicar el ataque del delantero de Tijuana.

En la segunda mitad, con un Cruz Azul un poco más volcado al ataque, Tijuana logró incrementar la ventaja, Orozco Chiquete cometió un error, perdió el balón cerca del área de Mier, Rafael Fernández recuperó el esférico y cedió el balón a Mourad Daoudi, quien marcó el primer gol de su carrera en la Liga MX.

Imágenes del Tijuana vs Cruz Azul | IMAGO7

Con este resultado, Cruz Azul perdió su primer encuentro en el presente torneo, además de quedarse con 24 puntos y permanecer en el cuarto lugar de la tabla del Apertura 2025.

Cruz Azul perdió en el último partido de José de Jesús Corona

El partido de la jornada 11 del Apertura 2025 fue el último en la carrera de José de Jesús Corona, arquero que jugó 14 temporadas con la Máquina Celeste de Cruz Azul.

El arquero campeón con Cruz Azul en el Guard1anes 2021 y medallista olímpico en Londres 2012, salió como titular con Tijuana y fue el capitán del equipo, hasta los 12 minutos de tiempo corrido, cuando fue sustituido por José Antonio Rodríguez.

La Máquina jugará ante Tigres en la siguiente jornada, antes del parón de la Fecha FIFA de octubre, después se enfrentarán en el Olímpico Universitario al América, en la cabalística jornada 13 del presente torneo.

Este fue el último partido de Corona como profesional | IMAGO7