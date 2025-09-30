Nueva imagen de Nacho Ambriz sorprende a la afición: ¿qué le pasó al DT de León?

El regreso de Ignacio "Nacho" Ambriz al banquillo del Club León fue recibido con entusiasmo por la afición esmeralda. Sin embargo, su presentación oficial no solo generó alegría, sino también sorpresa y preocupación debido al cambio físico en el rostro del entrenador mexicano.

Presentación de Nacho Ambriz con León | IMAGO7

Durante su presentación, Ignacio Ambriz lució diferente a como se le recordaba desde su última aparición en los banquillo del futbol mexicano con Santos Laguna, situación que comenzó a generar diferentes rumores y especulaciones respecto al cambio físico del nuevo entrenador de La Fiera.

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz en el rostro?

En redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban que Ambriz podría estar atravesando un problema de salud, e incluso se habló de una supuesta infección facial que habría modificado su aspecto, haciéndolo lucir más hinchado.

No obstante, la realidad apunta hacia otro lado. De acuerdo con lo revelado en el programa Los Infiltrados (lunes a viernes a las 13:00 horas a través de las plataformas de RÉCORD), por el Director Carlos Ponce de León, el motivo del cambio no es una enfermedad, sino la reciente aplicación de botox, lo que explicaría su imagen distinta en las últimas apariciones públicas.

Nacho Ambriz, nuevo DT de León | IMAGO7

Nacho Ambriz guarda silencio

Pese a las especulaciones y comentarios que han invadido las redes sociales, el estratega leonés no ha ofrecido ninguna declaración al respecto y ha decidido mantener silencio absoluto sobre el tema.

¿Cuándo debuta Nacho Ambriz con León?

La segunda etapa de Ambriz al frente de La Fiera comenzará este sábado 4 de octubre a las 19:00 horas, cuando León reciba en casa al Toluca en la Jornada 12 del Apertura 2025.