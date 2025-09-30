Nacho salvó el veto en León

En abril del 2021, después de una era brillante, incluida la conquistar de la octava estrella del León, la directiva esmeralda avisaba que no seguiría Nacho Ambriz en La Fiera porque no llegaron a un acuerdo para renovar. Pero había trasfondo: el representante del técnico, Eduardo Hernández, líder de la agencia Promofut, había prometido extender el contrato con unas condiciones y al sentarse a cerrar, encareció a su estratega, alegando que el campeonato lo había cotizado muy alto. Esto hizo explotar a los Martínez, agradecieron al timonel, lo dejaron ir, pero le cerraron las puertas al promotor, no sólo en el Bajío, sino en todo el Grupo Pachuca, para cualquiera de sus jugadores y entrenadores representados.

Pues, más de cuatro años después, ante la increíble renuncia del Toto Berizzo (increíble porque se fue sin exigir el alto finiquito que le tocaba, lo hizo por sus valores), la directiva del León, encabezada por Chucho Martínez hijo, le llamó a Nacho. Directamente a Nacho, para preguntarle si quería regresar, pues estaba literalmente a la vuelta de la esquina, ya que Ambriz vive en León. Pero había una condición: que no viniera de la mano de Eduardo Hernández. Y el estratega aceptó, reconoció los errores en su salida en 2021, haber aceptado cambiar la promesa que ya se había dado y así lo aceptaron de regreso en el Bajío, librando el veto al promotor y de nuevo con chamba.

Y JAMES NO SEGUIRÁ

Aunque habían dicho que estaban en disposición de seguir, tanto la directiva del León y James Rodríguez, y aunque ayer Nacho aseguró que el colombiano “se va a divertir” con la llegada del estratega al Bajío, la realidad, mi Franky, es que como ya te había adelantado, no hay nada de nada con la renovación. Y como dijera Don Teofilito: ‘ni habrá’. De entrada el ‘10’ no va contra Toluca y aunque Ambriz tratará de ocuparlo en lo que resta de Apertura, me cuentan que el entrenador no pedirá que extendían el contrato y como el internacional tampoco ha mostrado mucho interés, es casi un hecho que acaba el torneo y se marcha de la ‘Tierra donde la vida no vale nada’. Dicho está.

PLEITO DE LAVANDERÍA …DE PERIODISTAS

Vaya pleito que se aventaron Marco Cancino, comunicador de Televisa, y Juan Guzmán, de W Radio, a las afueras del Estadio Azulcrema, bronca que quedó grabada en videos de algunos metiches que por ahí pasaron, tras la victoria del América sobre Pumas. Pues te cuento lo que no se vio en las imágenes de la bronca.

El comentarista de TUDN y el analista arbitral de W ya traen pique desde hace algunos años en redes, pero no se habían encarado como esta vez, y es que Guzmán cometió un error: Cancino estaba en la calle esperando su transporte, se acercó por detrás pensando que era Gibrán Araige (será porque ambos no tienen un pelo de tontos), lo saludó, hasta que se dio cuenta del error, y empezaron a discutir.

Cancino le reclamó más airadamente, tanto que Guzmán levantó las manos como diciendo ‘yo ya no digo nada’; el conductor de Televisa subió de tono y agresividad, se fue de boca, le lanzó frases como “¡Mira dónde estás tú y mírame a mí! Pinche muerto”, algo por lo que colegas y aficionados que aún estaban por ahí se acercaron para que no escalara la situación. Hasta un americanista que pasaba trató de calmar al comentarista de TUDN, pero Marco le respondió con el dedo índice alzado: “Si no sabes no te metas”. Y para su mala fortuna, quedó grabado y las redes hicieron lo suyo. Vaya lío.

¿EL PERRO VA A TV AZTECA?

Ya se hizo mucho ruido con la posibilidad de que el Perro Bermúdez vaya a TV Azteca para el Mundial 2026. Pero aún falta. Primero, que la televisora del Ajusco termine de arreglarse con Televisa por los partidos que le va a comprar, pues ya está definida la campaña y cuántos partidos, pero aún no llegan al precio. No creo que tengan bronca, pero aún no se cierra.

Del tema del icónico narrador de Televisa, pues te voy a contar las certezas, como siempre, mi Franky: en estas semanas se acaba por fin la vigencia de la cláusula que firmó el cronista con el canal de Chapultepec para poder salir, que duró un año para no poder contratarse con otra televisora, así que ya podrá arreglarse con otro canal. Y Bermúdez de la Serna ya tiene una oferta a manera de sondeo, de la señal que está haciendo más contrataciones para competir, pues ahora es la que tiene más partidos: FOX, el de los Murdoch, el de Tubi. Aún no hay respuesta, así que veamos qué decide.