Carlos Hermosillo aplaude la decisión de Nacho Ambriz y revela qué equipo lo quiso antes del León

El futbol mexicano volvió a vivir un movimiento importante en los banquillos este lunes, cuando León anunció oficialmente el regreso de Ignacio Ambriz como su nuevo director técnico. El estratega mexicano, quien ya supo lo que es ser campeón de la Liga MX con La Fiera, toma nuevamente las riendas del equipo tras la renuncia del argentino Eduardo Berizzo.

La noticia generó gran expectativa entre la afición esmeralda, pues Ambriz dejó una huella en su primera etapa con el club. Ahora, tendrá la responsabilidad de revitalizar a un León que busca recuperar protagonismo en el futbol mexicano y que además cuenta con figuras internacionales como James Rodríguez.

Nacho Ambriz l IMAGO7

El regreso de Ambriz también abrió la puerta a comentarios y análisis en programas deportivos. En Fox Sports, el exfutbolista Carlos Hermosillo celebró la llegada del entrenador a León, destacando que puede volver a demostrar su capacidad desde el banquillo y convertirse en un protagonista de la Liga MX.

¿Qué pasó con el interés del Puebla?

Durante la charla televisiva, Hermosillo reveló un detalle poco conocido: Ambriz estuvo a punto de convertirse en director técnico del Puebla. El acercamiento se dio tras su salida de Santos en noviembre de 2024, cuando la Franja buscaba un entrenador con experiencia para encarar el siguiente torneo.

“El Puebla lo quiso y estuvo a punto de firmar (pero) él no quiso”, aseguró el analista. Según Hermosillo, la decisión de no comprometerse con el conjunto camotero fue un movimiento acertado, pues evitó caer en un proyecto con pocas posibilidades de éxito inmediato.

Nacho Ambriz con Santos Laguna l IMAGO7

“A mí me parece que Nacho toma una gran decisión. Después de estar en Santos, que no iba a pasar nada ahí, lo quiso Puebla y estuvo a punto de firmar, pero él no quiso. Tomó una buena decisión, esperar y no aparecer por aparecer en un equipo con el que no iba a pasar nada”, comentó Hermosillo en programa en vivo.

Un proyecto ambicioso con James Rodríguez como referente

Ahora, con el León, las condiciones son distintas. Ignacio Ambriz se suma a un plantel que, aunque necesita reforzarse en algunos sectores, tiene a James Rodríguez como su gran figura. La presencia del colombiano genera ilusión en la afición y expectativas en la Liga MX.

El propio Ambriz, durante su presentación, confesó que ya sostuvo una charla con el mediocampista cafetero y dejó en claro que lo considera una pieza fundamental en su proyecto. “James me ha sorprendido. Decían que si iba a poder (lidiar) con él y aquí no se trata de poder. Lo primero es saber que James es un ser humano y conocer la forma de llegarle, él tiene ilusión, quiere ser campeón y se trata de que todos lo entendamos”, explicó.

Nacho Ambriz tendrá segunda etapa con León l IMAGO7

La promesa de Nacho a James y la afición

El nuevo estratega también lanzó una promesa que ilusiona a la afición esmeralda: ofrecer un futbol propositivo que permita a sus jugadores disfrutar en la cancha. “A él lo vi bien, lo vi tranquilo y le dije que va a disfrutar jugar futbol”, aseguró Ambriz.

Con esa declaración, el técnico marcó la pauta de lo que buscará en su segunda etapa con León: un equipo que asuma la iniciativa, que compita por el título y que, sobre todo, devuelva la identidad ofensiva que lo caracterizó en sus mejores momentos.

Una decisión que puede cambiar el rumbo

Más allá de lo deportivo, el regreso de Ambriz a León refleja la importancia de elegir bien el momento y el proyecto adecuados. La negativa a Puebla, señalada como un “acierto rotundo” por Hermosillo, le abrió la puerta a dirigir nuevamente a un club con aspiraciones altas y con los recursos para luchar por el campeonato.

El reto no será sencillo. Deberá recuperar confianza en un vestidor golpeado por la salida de Berizzo, consolidar un sistema que potencie a figuras internacionales y, al mismo tiempo, responder a la exigencia de una afición acostumbrada al protagonismo.

Ambriz en Liga MX l IMAGO7

La Fiera sueña en grande

Con el anuncio oficial, el León inicia una nueva etapa en la que Nacho Ambriz se perfila como el líder de un proyecto ambicioso. La combinación entre la experiencia del estratega y el talento de jugadores de talla internacional ilusiona a los seguidores esmeraldas.

El tiempo dirá si la apuesta resulta tan exitosa como en el pasado, pero por ahora, la sensación general es que la Fiera vuelve a rugir con fuerza bajo la guía de un viejo conocido que llega con hambre de gloria.