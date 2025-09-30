¿Cuántos kilómetros recorrió el Real Madrid para enfrentar a Kairat Almaty en Champions League?

El conjunto madrileño tuvo que viajar hasta Kazajistán para jugar en el Estadio Central de Pavlodar

Ramiro Pérez Vásquez
30 de Septiembre de 2025

El Real Madrid busca ligar su segunda victoria, en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, tras imponerse en su presentación con marcador 2-1 sobre el Olympique de Marsella, juego disputado en el Santiago Bernabéu.

Los madrileños visitan al Kairat Almaty, uno de los equipos sorpresas del torneo; sin embargo, más allá de vencer a su rival dentro del terreno de juego tuvo que vencer el largo trayecto hasta la entidad de Kazajistán que se encuentra cerca de China.

Los dirigidos por Xavi Alonso han hecho uno de los recorridos más extensos en su historia reciente dentro de la Champions League, con alrededor de 6 mil 400 metros, lo que representó un viaje en avión de un aproximado de ocho horas.

Diferencias entre ciudades 

Más allá de la dura distancia que hizo el cuadro blanco se le añade a que se encuentran con una locación con una amplitud térmica importante, que en estos meses puede alcanzar temperaturas picos de 31 grados centígrados.

Además de ello tendrán que lidiar con el paso de la diferencia horaria, las ciudad de Madrid con la de Almay hay una diferencia de tres horas más, cuando lo más normal no hay más de una entre los viajes que suele realizar el equipo. 

El exótico equipo, que hoy se encuentra en la Fase de Liga de Champions League, tiene una particularidad especial y es que Kairat es el conjunto más oriental en disputar la competición europea moderna, con una ubicación más al este de Afganistán y la zona occidental de China.

¿Cómo llega Real Madrid y Kairat? 

Real Madrid se presenta en Kazajistán tras imponerse en el Santiago Bernabéu 2-1 al Olympique de Marsella con par de penales de Kylian Mbappé, un juego en el que sufrió la baja de Alexander-Arnol y la expulsión de su reemplazo Dani Carvajal.

Kairat, uno de los equipos más débiles de la competición, terminó sucumbiendo en su presentación al caer por goleada de 4-1 ante el Sporting Lisboa, el primer gol a favor del club kazajo lo hizo el brasileño Edmilson. 

