"Como te juega el 10": La reacción de Diego Valdés y Richard Sánchez al gol de Alejandro Zendejas vs Pumas

Sin duda alguna, el mejor jugador de la Jornada 11 del Apertura 2025 fue Alejandro Zendejas, quien con un doblete, aportó para la victoria de las Águilas del América por goleada de 4-1 sobre Pumas, quienes ahora tienen un nuevo problema que enfrentar con su director técnico Efraín Juárez y su sanción disciplinaria.

Dentro de los goles que anotó Zendejas en el Estadio Ciudad de los Deportes, el primero de ellos cautivó a los espectadores debido a su extraordinaria ejecución, llamando la atención de propios, extraños y viejos conocidos del plantel azulcrema en los meses del tricampeonato.

Zendejas tuvo una gran actuación en el Clásico ante Universidad | Imago7

El recuerdo de viejos amigos

Por medio de Instagram, dos excompañeros de Alejandro Zendejas en América respondieron a su más reciente publicación en la que celebra la victoria ante Pumas además de su espléndida actuación con dos goles, uno de ellos probablemente el mejor de todo el fin de semana; aunque no solamente eran comentarios de examericanistas los que se presentaron en dicho post.

Diego Valdés y Richard Sánchez fueron los dos exjugadores de las Águilas que respondieron a la publicación de Zendejas, llenándolo de elogios por sus dos goles. Valdés, que actualmente juega en Vélez Sarsfield, simplemente se limitó a comentar una serie de emojis que mostraban su felicidad y asombro por el gol anotado por su excompañero, quien 'heredó' el número 10 que dejó vacante el chileno a su partido del club.

Comentarios de los excompañeros de Zendejas | Captura

Por parte de Richard Sánchez, su participación dentro de la publicación fue mayor, con la frase "como te juega el 10" adornando su comentario, el cual fue complementado con un emoji de corazones, simulando enamoramiento con el accionar del jugador norteamericano.

Actualidad de los ex del Ame

Recientemente, Diego Valdés y Richard Sánchez se enfrentaron en Cuartos de Final de Copa Libertadores, entregando como resultado final la clasificación de Racing, equipo del jugador paraguayo a las Semifinales del torneo en donde enfrentarán a Flamengo buscando un pase a la Final de Lima.

También hace poco tiempo, Diego Valdés anotó su primer gol como jugador del club argentino, lo hizo enfrentando a Atlético Tucumán en la recta final del encuentro de liga.

Algunos otros nombres que se destacan dentro de la lista de comentarios del post de Zendejas es el de Fernando Beltrán, exjugador de Chivas, hoy en día miembro de León, pero que coincidió con el jugador norteamericano en el Rebaño, además de gran parte de sus compañeros en América como Ramón Juárez, Jonathan Dos Santos, Brian Rodríguez y más.

Richard porta el 26 con La Academia | Captura