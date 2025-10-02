Erick Sánchez quiere que su nivel en América sea mejor que en Pachuca

De cara al duelo de la Jornada 12 de la Liga MX, en el que América enfrentará a Santos Laguna, el mediocampista Erick “Chiquito” Sánchez habló sobre su presente con las Águilas, su paso por Pachuca, la percepción que se tiene del club azulcrema y su reciente convocatoria a la Selección Mexicana.

Sánchez reconoció que su meta es superar lo que hizo en su etapa con los Tuzos, donde consolidó su carrera antes de llegar al América. “Es difícil esa pregunta, pero cada día intento ser mejor, estar en mi mejor nivel, ojalá pueda estar mejor que en Pachuca".

Érick Sánchez pasó de Pachuca a América | MEXSPORT

"Es algo de lo que siempre voy a tratar de hacer, ponerme bien físicamente, emocionalmente, en todos los sentidos y eso puede ser bueno para estar mejor que el nivel que tenía en Pachuca”, declaró el mediocampista en entrevista con TUDN.

¿Se le menosprecia a América en la Liga MX?

Respecto a si al América se le menosprecia en la Liga MX pese a sus recientes resultados, el mediocampista dejó claro que el equipo no necesita comprobar nada a nadie. "Sí, obviamente, pero no pasa nada, nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo".

Sánchez recordó su paso por los Tuzos | MEXSPORT

"Que digan que favoritos son otros equipos, nosotros estamos conscientes de lo que somos capaces y no hay que demostrarle a nadie nada si ya se los hemos demostrado muchas veces, si no les queda claro, no es tema de nosotros es de su mentalidad”, afirmó el jugador.

Chiquito Sánchez sabe que debe rendir para llegar al Tri

Por otro lado, ‘Chiquito’ Sánchez también habló de su regreso a la Selección Mexicana, admitiendo que sus ausencias anteriores fueron consecuencia de no rendir al máximo. “Cada que salía una convocatoria porque es difícil no estar, pero también estaba consciente de que no estaba haciendo las cosas bien”, señaló.

Erick Sánchez espera mejorar su nivel con las Águilas | MEXSPORT

A pesar de ello, Sánchez ha sido considerado en las más recientes convocatorias del director técnico Javier Aguirre. Por lo que, de momento, parece que puede pensar en un llamado para la Copa Mundial Norteamérica 2026, que será la tercera que se celebre en México, ahora en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

En cuanto a América, este sábado enfrentará a Santos en la Jornada 12 del Apertura 2025. Con un triunfo y si Toluca y Rayados de Monterrey, los de André Jardine se pueden poner líderes de la clasificación antes de la pausa por la Fecha FIFA.

Sánchez quiere mantenerse en los llamados del Tri | MEXSPORT