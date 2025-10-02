Keylor Navas confía en que Efraín Juárez sacará adelante a Pumas

Keylor Navas llegó este semestre a Pumas, como el refuerzo más destacado del Apertura 2025 de la Liga MX. El costarricense fue figura en su momento con Real Madrid, donde estuvo bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, dos destacados estrategas internacionales.

Ahora, a Navas le tocó coincidir con Efraín Juárez, quien si bien no se puede comparar con Carletto o con Zizou, sí tiene varias cualidades. Al menos así lo consideró el guardameta de los universitarios, quien en entrevista con ESPN aseguró que confía en el mexicano para corregir el rumbo de Pumas en el torneo.

Navas es el refuerzo estrella de Pumas | MEXSPORT

“Muy bien (con Efra). Me gusta eso, él como entrenador tiene lo que necesita un entrenador para sacar un grupo adelante, la exigencia al mil, las bases de conocimiento de futbol que un equipo necesita”, compartió Navas, en la mencionada charla con un histórico del equipo de la UNAM, Hugo Sánchez.

Navas destacó el buen trato de Efraín

Con dos derrotas consecutivas, Juárez ha recibido críticas recientemente. Sobre todo porque su registro no es tan positivo como otros técnicos que lo precedieron en el banquillo de Pumas. A ello se suman los comentarios sobre su "disciplina", luego de que contra América recibió una tarjeta roja y se perderá los próximos dos juegos.

Navas dio su opinión sobre Efraín Juárez | MEXSPORT

Pero para Navas, es parte de la pasión en el juego, ya que en el vestidor es más sencillo tratar con Efraín, quien además tiene un acercamiento muy humilde con los futbolistas. “Fuera de la cancha es lo contrario, se sienta con uno y es muy ameno".

"Es muy humano y comprende mucho al futbolista”, agregó Navas sobre la personalidad de Juárez, cuya explosividad dentro del terreno de juego le ha valido ya varias expulsiones, la más reciente en el ya mencionado Clásico Capitalino en la Jornada 11 del certamen.

La primera roja que Efraín recibió después que asumió el banquillo fue en el Clausura 2025, cuando fue expulsado en el compromiso frente a Cruz Azul, correspondiente de la Jornada 14. En ese mismo torneo, también lo mandaron temprano al vestidor en el partido de Play-in contra Rayados de Monterrey.

Efraín Juárez respaldó a Juárez | MEXSPORT

¿Cuándo y contra quién juega Pumas de nuevo?

El próximo compromiso del equipo universitario está programado para este domingo 5 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Los de la UNAM recibirán a Chivas, que llega a la Jornada 12 con dos victorias consecutivas: 3-1 en casa contra Necaxa y 0-2 frente a Puebla como visitantes.

Mientras que Pumas viene de los descalabros 3-1 y 4-1 contra FC Juárez y América, ambos fuera de casa. Con ello llegó a su fin una racha de siete partidos consecutivos sin derrota en la Liga MX para el equipo felino.

Juárez no estará en el partido contra Chivas | MEXSPORT