Nada ‘extraordinario’: Este sería el premio que recibió Toluca tras ganar la Campeones Cup

El equipo de los Diablos Rojos del Toluca, comandados por Antonio ‘Turco’ Moahmed, volvió a levantar un título más, esta vez en la Campeones Cup, luego de derrotar en un emocionante partido al equipo de la MLS, L.A. Galaxy.

Toluca campeón de la Campeones Cup | IMAGO7

Premio a la baja

Toluca definió el juego en los minutos finales con un remate de Nico Castro, para así poner el 2-3 en favor del equipo de la Liga MX y así levantar su tercer título de manera consecutiva de la mano de un Turco Mohamed y sus figuras en el ataque.

Luego de que los Diablos se coronaron como monarcas absoluto entre la Liga MX y la MLS, el diarios MARCA, publicó la que posiblemente fue la suma que se llevó el Diablo, tras sumar un título más a sus vitrinas. Según los reportes, la modesta cantidad que se llevo el equipo de Toluca fue de nada más y nada menos que de unos 108 mil 235 dólares.

En caso de ser real esta cifra, el premio por ganar la Campeones Cup bajó considerablemente en comparación al año pasado, con un incentivo del 10 al 15% a la baja. A pesar del factor económico, el partido cumplió con creces en el espectáculo y sólo confirmó el gran momento que vive el campeón del Futbol Mexicano.

Gol del Toluca vs Galaxy | IMAGO7

Toluca apunta al Bicampeonato

Luego del duelo disputado en el Dignity Health Sports Park, la victoria del Toluca ante el Galaxy, significó el tercer título de los Diablos de manera consecutiva en la era de Mohamed, precedido de una Liga MX y un Campeón de Campeones, ambos obtenidos contra las Águilas del América.

Además de los títulos, Toluca es el actual líder del Apertura 2025 con un futbol a la alza, por lo que los dirigidos de Mohamed apuntan a llegar fuertes a la Liguilla y de este modo buscar su primer Bicampeonato.

Toluca campeón | IMAGO7

¿Qué sigue para los Diablos?

Los siguientes compromisos choriceros serán meramente ligueros; el primer compromiso de Toluca luego de levantar el Campeones Cup, será una visita al estadio de León, duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025 y último antes de la Fecha FIFA. Tras el compromiso de selecciones, Toluca recibirá en la Jornada 13 a los Gallos Blancos del Querétaro.

Equipo del Toluca | IMAGO7