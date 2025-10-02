¿Menosprecia a Chivas y Pumas? Nicolás Larcamón y sus nuevos 'grandes' en México

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, habló con claridad sobre lo que representa el Apertura 2025 para los clubes protagonistas del futbol mexicano. El estratega argentino aseguró que, más allá de etiquetas y discursos, hay cinco equipos que cargan con la responsabilidad de ir más allá de hablar y realmente competir hasta el último partido por el campeonato.

“Sería muy arrebatado en un diagnóstico dejar afuera equipos como Tigres, Monterrey, América, son cinco equipos los que claramente los que tendremos el objetivo y la responsabilidad, más que hablar hacer y ratificar en las instancias decisivas del torneo, creo que los motes no sirven de nada”, declaró.

Larcamón destacó la importancia de los partidos de alta exigencia, en especial los clásicos frente a los rivales más poderosos. De cara al choque contra América en la próxima jornada, el entrenador aseguró que su equipo afrontará el duelo con la ambición de siempre.

“Nosotros haremos un gran partido, siempre ambicionamos como equipo ganar todo lo que se nos presente”, afirmó.

Consciente de la exigencia que representa dirigir a un club como Cruz Azul el estratega explicó que su plantel está mentalizado en dar buenas actuaciones contra los equipos más resonantes del torneo, sabiendo que ese es un termómetro para llegar fuertes a la recta final.

“Si en diciembre no ratificas, el equipo que más merezca, todos quedaremos con una sensación de insatisfacción. La verdad está en la Liguilla y más para clubes como nosotros”, recalcó.

Tigres, un rival de jerarquía

Sobre Tigres, su siguiente oponente en el calendario, el estratega no dudó en resaltar la magnitud del reto que representa.

“Indudablemente el que tenemos enfrente es un rival que siempre presenta una jerarquía de las más fuertes que puedes enfrentar en el recorrido de la liga. Tiene jugadores de muchísima jerarquía y me parece que en este mercado terminó de reforzarse con uno de los mejores, sino el mejor jugador del torneo en el sentido de trayectoria, de dónde proviene y de lo que significa una incorporación como la de Ángel Correa”, apuntó.