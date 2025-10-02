‘De otra Galaxy’: Martinoli reaccionó en redes al triunfo del Toluca

ue El actual campeón y líder de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca, venció al L.A. Galaxy de la MLS en una nueva edición de la Campeones Cup, con un marcador de 2-3 que culminó con un agónico gol de Nicolás Castro para darle la victoria al equipo mexicano.

Comentaristas de TV Azteca | @martinolimx

Tras la victoria del conjunto ‘Choricero’, uno de los primeros en reaccionar fue el narrador de TV Azteca y gran fanático del Toluca, Christian Martinoli. El comentarista solo ocupó un adoración para expresar su alegría por su equipo, quien se consagró como el tercer equipo mexicano en levantar este trofeo internacional.

“ChorizoPower es de otra Galaxy.”, publicó el querido narrador de TV Azteca, quien una vez más no dejó pasar la oportunidad de presumir su equipo de toda la vida y actualmente vive un gran momento.

¿Cómo fue la victoria de Toluca?

En el duelo disputado en Dignity Health Sports Park, el último campeón de la MLS se vio las caras con el último campeón de la Liga MX, Toluca, para encontrar al monarca definitivo de esta dos ligas.

Ambas escuadras salieron al rectángulo de juego con sus mejores jugadores, sin embargo, cada uno vive momentos diferentes en su actualidad; mientras Toluca es líder del Apertura 2025 y aspira a luchar por un posible Bicampeonato, el Galaxy vive una de sus peores temporadas al ser último lugar de su conferencia.

Pese a los contrastes, ambos equipos regalaron un digno espectáculo de Campeones Cup y que incluso pudo terminar en un empate de no ser por un gol en el último minuto de Nico García, gracias a un tiro de esquina.

Aunque el Galaxy no bajó los brazos en ningún momento del juego, incluso yéndose al frente en dos ocasiones, no fue suficiente para detener el trabuco al ataque Choricero, conformado por Alexis Vega y Paulinho.

Toluca como campeón | MEXSPORT

¿Qué sigue para los Diablos del Toluca?

Tras su más reciente título, el Toluca regresar a las acciones de Liga MX, en el compromiso de la Jornada 12 del Apertura 2025, cuando visiten a los Panzas Verdes de León, en busca de mantener el liderato.

Victoria de toluca vs Galaxy | MEXSPORT