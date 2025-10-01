Jugadores de Pumas respaldan a Efraín Juárez tras goleada ante América: "No estamos en crisis"

Respaldo al entrenador. Luego de la dolorosa derrota por marcador de 4-1 en el Clásico Capitalino el Club Universidad busca dar la vuelta a la página y se enfoca en el duelo ante Chivas de este domingo y pese a los malos resultados que viene arrastrando el equipo, dentro del vestidor respaldar a Efraín Juárez y niegan que exista algún tipo de crisis.

Efraín Juárez tras ser goleado por América | IMAGO7

En conferencia de prensa realizada en Cantera, Nathan Silva dio la cara por toda la plantilla y resalta que las dos derrotas al hilo no es señal de crisis en Pumas, pues antes de estas últimas jornadas sumaron siete partidos sin conocer la derrota, por lo que buscarán volver a esa misma línea.

“No estamos en crisis. Veníamos de siete partidos sin perder, dos derrotas que nos cuestan mucho y hablando de un Clásico tiene otra magnitud. Ahora tenemos que estar enfocados como equipo, como grupo, tenemos un grupo muy sano, muy trabajador que quiere ir para arriba”, declaró Nathan Silva.

Pumas se olvida de los 'malos' arbitrajes

En cuanto al tema arbitral del que se quejó Luis Pérez, auxiliar de Efraín Juárez, Nathan no quiso abordar el tema y señaló que los jugadores se enfocaran en hacer en su trabajo dentro del campo y dejarán al colegiado hacer el suyo pese a los errores que este pueda cometer.

"Sobre los árbitros no tenemos nada que hablar. Tenemos que hacer nuestro trabajo como profesionales, dejar todo y espero que en los próximos partidos los árbitros estén muy atentos a los detalles tanto para nosotros como para el otro equipo, hay que marcar lo justo. A veces llegamos para platicar y no están abiertos para hablar, creo que deben estar abiertos a escuchar”, sentenció Nathan.

Nathan Silva respalda a Efraín Juárez | IMAGO7

Pumas vs Chivas es un clásico

Respecto al partido del próximo domingo, Santiago Trigos señaló que desde su punto de vista el Pumas vs Chivas sí es un clásico, pues a pesar de que estos dos equipos no tienen una rivalidad histórica, son dos de los más grandes en el futbol mexicano y en los últimos años se han visto grandes duelos.

"Yo lo considero un Clásico. Los últimos años han sido partidos buenos, cerrados contra ellos”, declaró Trigos.

“Somos un equipo grande. Para bien o para mal van a hablar de nosotros, es parte del futbol y de ser parte del equipo que somos. Al final son procesos, estamos trabajando”

Pumas vs Chivas, Clausura 2025 | IMAGO7